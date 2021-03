Librogame: le nuove uscite di marzo 2021

Marzo 2021 sembra essere un mese tranquillo per le uscite dei librogame, ma sappiamo bene che autori, editori, illustratori e molti altri sono coinvolti in numerosi progetti più o meno in fase avanzata. Per ora, però, dobbiamo accontentarci dei titoli seguenti.

Vincent Books

Dedalo 4 – Una Voce dal Passato

E’ in dirittura di arrivo il quarto numero di Dedalo, Una Voce del Passato, atteso per il mese di marzo.

La collana “rule-light” di Vincent-Raven continua, infatti, con il “nuovo” titolo di Antonio Costantini, Una Voce dal Passato. Chi ha seguito la collana Dedalo sin dai suoi albori capirà il perché delle virgolette: il librogame, infatti, era già stato pubblicato nell’originaria collana digitale di Tombolini editori. Ora Una Voce dal Passato torna in un’edizione cartacea riveduta e corretta.

Nel librogame ci troveremo ad impersonare Amanda, donna 37enne che da tempo si trova insoddisfatta della propria vita. All’improvviso ci risveglieremo a sedici anni, nel 1996, esattamente tre giorni prima che la nostra amica d’infanzia, Beatrix, scompaia senza lasciare traccia.

Abbiamo così una seconda possibilità: non solo quella di salvare la nostra amica, ma anche quella di poter vivere una seconda giovinezza… od ancora, quella di ritornare nel nostro tempo con una nuova consapevolezza.

Lupo Solitario 31 – Il Crepuscolo della Notte Eterna

Il fatidico numero 31 di Lupo Solitario sta finalmente per vedere la luce anche nella sua versione italiana.

Interamente scritto da Ben Dever (figlio di Joe) e da Vincent Lazzari grazie alle note lasciate dall’autore, prematuramente scomparso nel 2016, Il Crepuscolo della Notte Eterna è la penultima avventura dell’epica saga di Lupo Solitario.

Come si può evincere dalla fantastica copertina di Dal Lago, un’orda di Agarashi sta per avventarsi contro il Monastero Kai dell’Isola di Lorn. Alla guida di tale esercito, pare esserci niente di meno che Vashna, l’originale Arcisignore dei Signori delle Tenebre, apparentemente ucciso secoli prima da re Ulnar e gettato nell’abisso senza fondo del Maakengorge. Ma l’odio che Vashna nutre contro i Kai è talmente smisurato che è tornato a esigere vendetta.

Una minaccia simile esige l’unione di tutte le forze delle Terre Libere, in quella che si preannuncia essere la battaglia definitiva per decidere il fato dell’intero Magnamund.

Il librogame è atteso per la prima metà del 2021.

Officina Meningi

Edgar Allan Poe – The Horror Gamebook

Conclusasi con The Necronomicon Gamebook – Carcosa la sua esperienza relativa ai librogame ispirati alle opere di Lovecraft e ai Miti di Cthulhu in generale, Valentino Sergi ha un nuovo progetto. Questa volta, l’autore del brivido prescelto è un altro maestro indiscusso del genere, a sua volta ispiratore di Lovecraft: Edgar Allan Poe.

Come per The Necronomicon Gamebook, l’intenzione dell’autore è quella di rimanere quanto più fedele ai testi originali di Poe, unendo diversi racconti del brivido in una narrazione logica ed interattiva, in modo da consentire ai lettori di immedesimarsi pienamente nelle opere più angoscianti di Poe.

Tra i racconti prescelti, si segnalano Il Gatto Nero, La Maschera della Morte Rossa, Re Peste, La Caduta della Casa di Usher, Il Cuore Rivelatore ed altri ancora.

The Horror Gamebook è un librogame autoconclusivo, impreziosito dalle immagini di Francesco Corli. Il libro uscirà sia in italiano che in inglese.

Il volume dovrebbe andare in stampa a marzo.

Titoli esteri

Shadow Thief 3 – Heroes

Giunge al terzo e ultimo titolo la trilogia di librogame “old school” di David Lowrie. Heroes conclude la storia del ladro Shadow, iniziata con Jailbreak e proseguita con Heroes.

Come Shadow, siamo venuti a sapere dei piani di un‘oscura setta, che mirano a risvegliare un antico male che, se liberato, non impiegherebbe molto a distruggere la città di Laevani ed il resto del mondo conosciuto.

Dopo essere sfuggiti alle grinfie dei nemici, sempre alle nostre calcagna, ci rendiamo conto di avere bisogno di alleati, potenti alleati. La Chiesa di Laevani sembra essere la nostra maggiore speranza, pertanto, ci rivolgiamo direttamente al Sommo Sacerdote per ottenere aiuto… tuttavia, le cose sono davvero come sembrano? O siamo semplicemente sfuggiti ad un nemico per gettarci nelle braccia di un altro?

Il sistema di gioco richiama i classici Fighting Fantasy e richiede l’utilizzo di due dadi a 6 facce; un maggior numero di caratteristiche e la possibilità di scegliere tra una lista di abilità “ladresche” conferiscono al titolo una maggiore complessità. La lunghezza del librogame è di oltre 400 paragrafi, garantendo un epico finale alla trilogia.