Librogame: le nuove uscite di novembre 2021

Lucca Comics & Games 2021 si è appena concluso. I premi per gli LGL Awards sono stati assegnati ai librogame che più si sono distinti nello scorso anno. Ma ciò non significa che le uscite per quest’anno si fermino qui! Al contrario, le fucine di produzione dei librogame sono sempre in fermento e anche per i prossimi mesi le uscite non si faranno pregare.

Edizioni DeAgostini

Apollo Credici

Apollo Credici è il nuovo librogame edito da DeAgostini, nato dalla collaborazione di ben 3 autori. Il primo è Adrian Fartade: divulgatore scientifico celebre per il suo canale YouTube Link4Universe, dove racconta le più recenti scoperte dell’astronomia e dell’astronautica. Il secondo è Luca Perri: astronomo, possiede un dottorato in Fisica e Astrofisica all’Università dell’Insubria e all’Osservatorio di Brera. Infine, ai pennelli abbiamo Leo Ortolani, il conosciutissimo autore del fumetto Rat Man, che si è occupato delle illustrazioni del volume.

Il librogame narra le avventure di Schwa, un membro della famiglia dei Pandalorian (chiaro riferimento alla fortunata serie spinoff di Star Wars, The Mandalorian), soliti vestirsi con un’armatura di panda, specie animale ormai estintasi.

Le avventure di Schwa si svolgono infatti nel futuro, nell’anno 2101, dove le cose sono molto diverse dalla Terra che conosciamo. Il nostro Pandalorian partirà per un elettrizzante viaggio cosmico davvero elettrizzante, imbattendosi in loop temporali, immersioni tra galassie lontane anni luce, warmhole, buchi neri, supernove, asteroidi in collisione e pianeti sconosciuti.

I giovani lettori – ovvero il pubblico a cui è indirizzato il libro – avranno modo di scoprire così divertenti curiosità sull’universo.

Librarsi Edizioni

Reality Game 2 – La Luna del Raccolto

Finalmente disponibile anche il secondo librogame della collana Realitygame, che andrà ad affiancarsi ad Il Presidente del Consiglio Sei Tu! Trattasi de La Luna del Raccolto, innovativo librogame che si potrebbe definire “gestionale” dell’eclettico Marco Zamanni. Nel librogame (ispirato chiaramente sin dal titolo al famoso videogioco di ruolo “agricolo” Harvest Moon) non dovremo affrontare draghi e orchi, o dare la caccia a spietati assassini, bensì gestire al meglio la nostra azienda agricola.

Villa Rosa un tempo è stata una fiorente tenuta. Il Comune ha indetto un’asta per assegnare il fondo al migliore offerente e noi abbiamo vinto, anche perché non c’era nessun altro interessato a rimettere a nuovo la tenuta e i campi circostanti. Persino la nostra famiglia però si è rifiutata di aiutarti, essendo contraria al vederci lavorare in questo campo. Dovremo quindi darci da fare con olio di gomito a trasformare i campi completamente spogli e a riportare la villa agli antichi fasti.

Ma attenzione: Ari (il nostro alter ego, che può essere maschile o femminile) non dovrà solo dedicarsi all’agricoltura, ma anche coltivare – in tutti i sensi – i rapporti di buon vicinato con il resto della comunità, piccola ma sempre pronta a dare una mano, anche se forse non tutti hanno buone intenzioni…

Anche questo volume è venduto in un pratico cofanetto, contenente materiale extra e supporti di gioco.

Autoproduzione

I Racconti dell’Omnis 1 – Tra Catene e Cenere

Un altro librogame italiano è presente tra le autoproduzioni di Amazon. Trattasi di Tra Catene e Cenere, di Edoardo dalla Via e Leonardo Benucci. Il volume è indicato come il numero uno della serie intitolata I Racconti dell’Omnis.

Librogame assolutamente corposo, Tra Catene e Cenere è lungo circa 600 pagine e composto da quasi un migliaio di bivi, con ben 44 illustrazioni. Anche in questo caso, non avremo bisogno di alcun dado o altri metodi per estrarre un numero casuale, dato che Tra Catene e Cenere si basa solo ed esclusivamente sulle nostre scelte.

L’Omnis è un luogo ricco di mistero, pericoli e magia, che attende solo di essere scoperto da avventurieri valorosi proprio come noi. Viaggeremo fino al villaggio abbandonato di Sadora, dove qualcosa di strano sta accadendo nella magione della famiglia Stenma.

Avremo la possibilità di interpretare uno fra ben 4 personaggi estremamente differenti.

C’è la Norla, la guerriera di stirpe nanica. Figlia di Nored Gambadiferro e Durla Spillabotte, dalla Montagna della Fonte del Vento. Chiunque le offra una birra è suo amico. C’è Acromion, il mago della Torre Nera di Florentia, scaltro studioso di magia nera. Si è recato alla torre in giovane età e da allora è rimasto curvo sui libri. O ancora, Duccione il sacerdote di Loki l’ingannatore: chiamato anche Fir Darrig, bandiera dai troppi colori sotto la quale militano tutti coloro che portano il sibillino verbo del Fabbro di Bugie. Infine, c’è anche Dianora, la barda ossianica, combattente e cantastorie girovaga. Dotata di una voce invidiabile e portata nell’arte della scherma, si guadagna da vivere usando entrambi i talenti.

Tora Edizioni

Arkham Dreams – I Boschi dell’Incubo

Un nuovo librogame ispirato alle opere di Lovecraft, il famoso autore di Providence, si unisce alle schiere dei suoi predecessori (tra cui si ricordano le serie Choose Cthulhu e Necronomicon Gamebook).

Si tratta de I Boschi dell’Incubo, scritto da Daniele Manfredi e illustrato da Enzo Triolo, primo numero della neonata nuova serie di librogame di Tora Edizioni, Arkham Dreams.

Il nostro amico, il prof. Albert Wisner, è scomparso, mentre si trovava ad Highfield, un sinistro villaggio assediato dai boschi delle Blueridge Mountains.

Noi siamo Arthur Whipple, un Viaggiatore del Sogno, capace di attraversare il Cancello di Bronzo per imboccare il sentiero che conduce oltre le barriere dello spazio e del tempo: durante uno di questi sogni Albert compare per chiederci aiuto.

Così comincia il nostro viaggio verso Highfield e i suoi misteri. Mentre alloggeremo in quel villaggio maledetto affronteremo sfide terribili, capaci di mettere a dura prova non solo il nostro fisico, ma soprattutto il nostro equilibrio mentale.

Dovremo scoprire cosa nascondono le baracche fatiscenti che marciscono all’ombra degli imponenti castagni, e quali creature d’incubo grufolano e sbavano nelle gelide notti di luna piena.