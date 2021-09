Librogame: le nuove uscite di settembre 2021

Con la fine delle ferie, le rotative riprendono a stampare. Numerosi i librigame annunciati nei prossimi mesi che dovrebbero divenire realtà questo settembre.

Vincent Books

Choose Cthulhu 0 – Il Ritorno di Cthulhu

A settembre dovrebbero essere disponibili due ulteriori novità per la prima serie: un cofanetto e un nuovo volume.

Il cofanetto, che verrà venduto unitamente ad alcuni extra è pensato per contenere al proprio interno tutti gli otto (esatto, otto!) volumi della prima serie. Insieme al cofanetto sono disponibili una mappa del manicomio di Arkham, un poster e delle stampe a colori rappresentanti le copertine alternative dei volumi.

Il nuovo volume, il numero 0, è un’edizione speciale de Il Richiamo di Cthulhu, il racconto di Lovecraft sicuramente più famoso, come testimonia anche un gioco di ruolo che porta il medesimo titolo. Questo nuovo librogame – scritto da Leando Pinto – rispetto a quanto contenuto nel volume n. 1, presenta una versione più complessa e rivolta ad un pubblico adulto.

Anche il cofanetto ed il volume 0 dovrebbero essere disponibili dopo la metà del mese di settembre.

Choose Cthulhu Serie II – Il Colore Venuto dallo Spazio

Quasi non è ancora terminata la prima serie, e già la seconda sta per iniziare.

La fortunata collana di librogame spagnoli Choose Cthulhu, infatti, dopo la pubblicazione dei primi otto volumi (dal n. 0 al n. 7), prosegue con almeno altri sette volumi. Vengono così adattati alla letteratura interattiva altri fra i racconti più conosciuti del Solitario di Providence, H.P Lovecraft.

Fra i nuovi librogame saranno presenti “La Cosa sulla Soglia”, “Il Caso di Charles Dexter Ward” e “Il Colore Venuto dallo Spazio”, titolo che apre la seconda serie di librogame.

Scritto da Edward T. Ricker, il librogame, edito come la serie precedente in versione cartonata, trasforma in librogame l’omonimo racconto di Lovecraft. Il Colore Venuto dallo Spazio – che ha ispirato anche un recente film – vede un misterioso meteorite piombare in una remota fattoria del New England: l’evento darà inizio a una serie di inquietanti e inspiegabili fenomeni paranormali.

Lupo Solitario 21 – Il Viaggio della Pietra di Luna

Lupo Solitario è tornato vittorioso dal suo viaggio sul Piano delle Tenebre, recuperando dalle grinfie di Naar il mistico manufatto degli Shianti, la Pietra di Luna. Tuttavia, la presenza di un manufatto dai simili poteri sul Magnamund causa un’alterazione degli equilibri naturali: l’estate non finisce mai e persino le persone sembrano invecchiare più lentamente.

Per assicurarsi che le cose tornino alla normalità, Lupo Solitario, ormai divenuto il primo Supremo Maestro Kai, affida a te, nuovo Grande Maestro, la tua prima missione: quella di viaggiare dalla tua terra natia, il Sommerlund, fino all’estrema punta meridionale del mondo e da qui alla remota isola di Lorn. Laggiù, gli Shianti riceveranno la Pietra di Luna e si assicureranno di portarla con sé sul Piano Astrale.

Inizia così Il Viaggio della Pietra di Luna, il primo librogame della serie dove Lupo Solitario cede il proprio testimone a un nuovo protagonista: riuscirai tu, Grande Maestro Kai, ad essere degno della fiducia accordatati dal tuo illustre mentore?

Dracomaca

Mi vuoi adottare?

Mi vuoi adottare? (per gli amici Willy) è un curioso micro librogame di Dario Dordoni, in uscita a settembre per Dracomaca, che accompagnerà due uscite ben più corpose, ovvero i librigame The Zombies.

Willy è un librogioco per chi non ha mai letto un librogame e per chi vuole fare un regalo, in particolare a chi sia assolutamente digiuno di narrativa a bivi, o ne sia semplicemente incuriosito.

Wily è, infatti, una sorta di tutorial interattivo – di soli 50 paragrafi – su come funziona un librogioco e su cosa lo differenza da un normale libro: le meccaniche più utilizzate, i punti di forza, lo spirito giocherellone.

Tutto questo verrà appunto realizzato tramite un vero e proprio librogame, con bivi, prove e illustrazioni. Al suo interno potremo vivere 3 generi di avventura (romantica, horror/action, investigativa) e conoscere tanti altri libri.

Edizioni Librarsi

Il Corriere di Camelot

Il secondo titolo della collana di Librarsi, dedicata ai Mini Game, ovvero librogame brevi e di rapida lettura sarà il Corriere di Camelot, scritto a quattro mani da Gianmario Marrelli & Elisa Pasquini.

Fino a oggi, la loro attività si era limitata all’ambito amatoriale: li avevamo visti infatti concorrenti e vincitori del concorso Foglio Game di Modena Play nel 2019, nonché tra i partecipanti al Trofeo Teseo di Tambù, appunto con il Corriere di Camelot, lavoro ricco di spunti interessanti sia dal punto di vista narrativo che da quello ludico.

Innumerevoli sono le imprese dei cavalieri della tavola rotonda che i cantastorie raccontano in ogni angolo del paese. Ma nessuno le conosce meglio di noi: il corriere di Camelot.

Come messaggero di Artù abbiamo percorso in lungo e in largo il regno di Logres, portando la notizia delle eroiche gesta di Lancillotto e degli altri paladini.

Oggi purtroppo dovremo recare invece notizie di sventura: la situazione è drammatica e qualsiasi aiuto può fare la differenza. Toccherà a noi metterci in gioco per salvare le terre di Logres dalla minaccia del malvagio Mordred e della strega Morgana. E come se non bastasse, re Artù è sparito misteriosamente…

Il tempo a disposizione è limitato e, pertanto, dovremo decidere saggiamente come usarlo. Potremo chiedere supporto ai cavalieri dei castelli vicini per affrontare la battaglia imminente, o cercare aiuto nella magia che ancora permea i luoghi più misteriosi di questa terra.

Oltre i Confini del Mondo

Oltre i Confini del Mondo è il terzo numero della collana Minigame di Edizioni Librarsi, scritto anche in questo caso da Dave Morris (come il primo titolo).

Il librogame ci vede vestire i panni di un giovane apprendista mago, il cui maestro risulta disperso da parecchi mesi. Grazie ad un messaggio in bottiglia giunto miracolosamente da noi, verremo a sapere di come il nostro insegnante si fosse spinto oltre l’Abisso, l’enorme dirupo che si trova al confine orientale del mondo sconosciuto, solo per finire prigioniero nella misteriosa Cittadella delle Sette Statue. Spetterà a noi, armati dei nostri migliori incantesimi, intraprendere un pericoloso viaggio verso un nuovo mondo completamente inesplorato, dove troveremo creature fantastiche, misteriosi viandanti e magie di ogni tipo.

Oltre i Confini del Mondo era in origine parte di una serie di librigame dedicati al famoso gioco da tavolo di Hero Quest, di cui adatta in parte il regolamento.

Proprio per questo, in soli 150 paragrafi e poco più di 100 pagine, è contenuto un sistema di gioco assolutamente completo nel quale, oltre a gestire diverse caratteristiche, dovremo scegliere la nostra scuola di magia elementale tra gli incantesimi di Acqua, Aria, Fuoco e Terra.

La Luna del Raccolto

In arrivo anche il secondo librogame della collana Realitygame, che andrà ad affiancarsi ad Il Presidente del Consiglio Sei Tu! Trattasi de La Luna del Raccolto, innovativo librogame che si potrebbe definire “gestionale” dell’eclettico Marco Zamanni. Nel librogame (ispirato chiaramente sin dal titolo al famoso videogioco di ruolo “agricolo” Harvest Moon) non, infatti, dovremo affrontare draghi e orchi, o dare la caccia a spietati assassini, bensì gestire al meglio la nostra azienda agricola.

Villa Rosa un tempo è stata una fiorente tenuta. Il Comune ha indetto un’asta per assegnare il fondo al migliore offerente e noi abbiamo vinto, anche perché non c’era nessun altro interessato a rimettere a nuovo la tenuta e i campi circostanti. Persino la nostra famiglia però si è rifiutata di aiutarti, essendo contraria al vederci lavorare in questo campo. Dovremo quindi darci da fare con olio di gomito a trasformare i campi completamente spogli e a riportare la villa agli antichi fasti.

Ma attenzione: Ari (il nostro alter ego, che può essere maschile o femminile) non dovrà solo dedicarsi all’agricoltura, ma anche coltivare – in tutti i sensi – i rapporti di buon vicinato con il resto della comunità, piccola ma sempre pronta a dare una mano, anche se forse non tutti hanno buone intenzioni…

Anche questo volume sarà venduto in un pratico cofanetto, contenente materiale extra e supporti di gioco.

Blood Sword 4 – Viaggio all’Inferno

In arrivo anche il quarto titolo della fortunata collana Blood Sword, intitolato Viaggio all’Inferno.

Dopo aver recuperato tutti i frammenti di Blood Sword, nell’ultimo libro abbiamo visto come quest’ultima ci veniva sottratta mentre la nostra nemesi, Icon l’Empio, finiva all’inferno. Il tempo è agli sgoccioli: mancano solo due anni al risveglio dei Veri Maghi, e l’unica arma in grado di fermarli è al di là della presa di mani mortali… Come fare?

Fortunatamente, Fatima ci informa che è possibile – anche se estremamente difficile – raggiungere da vivi lo Sheol, il mondo dei morti. Per riuscirci, dovremo prima trovare l’unico uomo vivente che conosce come raggiungere lo Sheol, grazie ai numerosi studi compiuti nel tentativo di riportare in vita l’amore perduto. Una volta raggiunto lo Sheol, però, i problemi sono solo cominciati: uscire vivi da questa commistione dei vari “inferni” delle tradizioni nordiche, greco-romane e giudaico-cristiane non sarà per niente facile.