Librogame’s Land Award: tutti i vincitori

Il premio Librogame’s Land Award è dedicato alla narrativa interattiva ed è giunto alla sua quarta edizione. La premiazione si è svolta oggi dalle 10 alle 11 in Sala Incontri, presso l’Hotel San Luca Palace a Via San Paolino 103, e ha visto coinvolte tutte le principali realtà del settore. Il premio è organizzato dal 2018 da Librogame’s Land con il patrocinio di Lucca Comics & Games e del Comune di Lucca. Se volete scoprire i vincitori dei Lucca Comics and games Award 2021 potete leggere i nostri articoli sulla premiazione per la categoria fumetti qui, e i giochi premiati qui.

Tutti i candidati e i vincitori del Librogame’s Land Award

Miglior Librogioco Straniero

Finalisti: Captive ( Raven Distribution e Vincent Books editore di Manuro e MC), Il Crepuscolo della Notte Eterna (Raven Distribution e Vincent Books editore di Vincent Lazzari e Ben Dever), La Confraternita (Edizioni Librarsi di Juan Pablo Fernandez del Rio).

Vincitore: la Confraternita. Acquistatelo qui su Amazon!

Miglior Librogioco Italiano

Finalisti: Gordon Pym – Attraverso l’Abisso (Watson edizioni di Lorenzo Trenti), Moriarty – Il Napoleone del Crimine (Watson edizioni di Antonio Costantini), Un Giorno da Cana (MS Edizioni di Christian Giove e Stefano Tartarotti)

Vincitore: ex aequo: Una Giornata da Cana (lo trovate qui su Amazon) e Gordon Pym – Attraverso L’abisso (reperibile qui su Amazon).

Novità dell’anno

Finalisti: Bacci Pagano (Demoela di Marco Zamanni), Cosa Pensavi di Fare (il Saggiatore di Carlo Mazza Galanti), Hong Kong Hustle (Aristea di AndreaTupac Mollica), Yaga! (Aristea di Gabriele Simionato)

Vincitore: Hong Kong Hustle (lo trovate qui su Amazon).

Ospiti dell’evento sono stati alcuni dei principali autori interattivi presenti oggi nel panorama italiano, insieme al relatore Francesco Di Lazzaro, fondatore di Librogame’s Land, e rappresentante dei quattro giurati che hanno assegnato i premi (Pino Galvagno di migliorigiochi.eu, Veronica Maramonte di Justnerd, Alessandro Rubbo di Dunwich Buyers Club e, esclusivamente per le categorie Miglior Italiano e Novità dell’Anno, Aldo Rovagnati di LGL).