Adult Swim ha deciso di interrompere qualsiasi forma di collaborazione con Justin Roiland, co-creatore, produttore e doppiatore di Rick & Morty, una delle serie animate più apprezzate degli ultimi anni. Roiland è stato licenziato da Warner Bros. Discovery dopo le pesanti accuse a suo carico di violenza domestica e sequestro di persona attraverso minaccia e inganno. La settimana stagione dello show rimane ugualmente in sviluppo, ma verrà effettuato un recasting delle voci dei protagonisti.

Il co-creatore di Rick & Morty è stato licenziato

Roiland era il doppiatore di numerose varianti di Rick e oltre 30 personaggi all’interno del mondo di Rick & Morty. Se dovesse essere dichiarato colpevole rischierebbe fino a sette anni di reclusione. Nel 2020 si era dichiarato innocente, ma dovette pagare una cauzione di 50mila dollari con l’obbligo di non potersi avvicinare alla vittima. L’episodio è tornato alla ribalta alcuni giorni fa e le accuse sono diventate sempre più insistenti e incalzanti. Nel frattempo Roiland si è dimesso anche da Squanch Games, azienda videoludica che aveva fondato nel 2016: la prossima udienza che lo vedrà coinvolto sarà nel mese di aprile.

Incerto invece il destino di Solar Opposites e Koala Man, serie TV che Roiland ha realizzato per Hulu. In Italia le stagioni di Rick & Morty sono disponibili su Netflix. Questa la sinossi dello show: Rick Sanchez è un genio, probabilmente il più intelligente di tutto l’universo, anzi del multi-universo. Proprio per questo motivo, probabilmente, Rick è anche incredibilmente egocentrico mentre il nipote Morty, compagno di avventure scelto suo malgrado è, al contrario del nonno, ingenuo e stupido. L’improbabile duo si trova ad affrontare in ogni episodio avventure fuori dall’ordinario, tra viaggi interdimensionali o “semplicemente” intergalattici e realtà alternative con mondi popolati da mutanti e cloni. In Rick and Morty non c’è decisamente limite alla fantasia!