Licia Troisi e Edizioni Star Comics annunciano Strix

Con un incontro completamente dedicato durante la seconda giornata degli Star Days, Edizioni Star Comics e Licia Troisi hanno annunciato il loro nuovo e ambizioso progetto intitolato Strix.

Ambizioso perché si tratta di un progetto multimediale per la protagonista indiscussa del fantasy italiano che si “sdoppierà” in un live action e in una serie manga!

Strix, nasce come un live action e si espanderà con una miniserie manga. Attualmente in fase di sviluppo da parte di Paco Cinematografica (nota casa di produzione che, tra gli altri, ha prodotto i più recenti film del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, la commedia di successo Mio Fratello Rincorre i Dinosauri e l’imminente thriller Il Talento del Calabrone) in associazione con Grey Ladder Productions.

Ecco le parole di Alessandro Regaldo, produttore creativo di Grey Ladder Productions:

Quando ho proposto a Licia un concept fantasy su una ragazzina che lotta per adattarsi ai cambiamenti dell’adolescenza, sapevo che quell’idea sarebbe stata sprecata se, così come la sua protagonista, non fosse cambiata per adattarsi ai diversi medium su cui volevamo raccontarla. Non potevamo semplicemente ripetere la stessa storia, dovevamo in un certo senso re-immaginarla di volta in volta. Fortunatamente, la particolarità del concept ci ha permesso di pensare alla miniserie manga e al live action come a due mondi paralleli, che si alimentano a vicenda pur mantenendo una loro specifica identità, esplorando sfumature diverse della stessa idea, quelle più avventurose e immaginifiche nel manga e quelle più cupe e realistiche nel progetto audiovisivo, che avrà un proprio sottotitolo, Soma, e sarà quello che Logan è stato per la saga cinematografica degli X-Men, una lettura più dark dello stesso universo narrativo.

La miniserie manga arriverà poi nel 2021 di cui però non sono stati rivelati i dettagli.

Queste invece le dichiarazioni dell’autrice:

Per me si tratta di sicuro di un’avventura nuova, ma anche del compimento di un percorso di avvicinamento al fumetto nel quale mi sono imbarcata con grande piacere negli ultimi anni. Inoltre, sento un debito fortissimo, per quel che riguarda la mia produzione letteraria, nei confronti del mondo dei manga, e sono onorata di poterlo in qualche modo restituire con una storia che vive di quelle atmosfere e di quel tipo di narrazione che è stata così importante per la mia formazione.

Strix sarà un urban fantasy. A Roma, dove la bella diciottenne Gea, appassionata di pittura e con un passato doloroso alle spalle, si divide tra i test di orientamento universitario e le sedute di psicoterapia. La sua straordinaria immaginazione, che si manifesta nei suoi dipinti perturbanti, la porterà a scoprire un’importante parte di sé, ancora nascosta.

Il destino coinvolgerà Gea in un’impresa incredibile, che la condurrà a disseppellire il suo legame con un luogo mitico che si credeva perduto per sempre: Atlantide, lungi dall’essersi fatalmente inabissata nel mare, continua a esistere. C’è chi la cerca e chi, in segreto, la custodisce e Gea dovrà scoprire il suo ruolo in questa storia.

Il centro del Mar Mediterraneo, verso cui si allunga l’Italia con i suoi panorami e i suoi monumenti, nasconde un intero universo, un mondo antico, magico e oscuro. I miti e le leggende non sono mai davvero scomparsi: sono soltanto dissimulati dalla nostra realtà. E alcuni di noi hanno gli occhi per vederli.