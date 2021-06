Life – Camminando sulla linea: un BL delicato e romantico, la recensione

Star Comics, nel Pride Month, porta in Italia Life – Camminando sulla linea, titolo originale Life: Senjou no Bokura, di Miya Tokokura, vincitore nel 2018 del Chil Chil BL Awards nella categoria “Best Comics” e del Kono BL ga yabai. Il volume è disponibile dal primo di giugno con una splendida cover olografica e pagine iniziali a colori.

“Mi piacerebbe passare più tempo insieme. Ci incrociamo solo per un attimo e quando le nostre mani si separano continuiamo a camminare sulla linea in direzioni opposte, allontanandoci l’uno dall’altro.”

Life – Camminando sulla linea: una vita intera passata insieme

Protagonisti di Life – Camminando sulla linea sono Ito e Nishi, che si incontrano per la prima volta quando entrambi sono solo dei liceali, dopo la scuola. Ito è un ragazzo alto e serio, contrapposto a Nishi che ci appare infantile, quasi sulle nuvole, eppure entrambi hanno una fervida immaginazione ed questo che li fa avvicinare.

I due ragazzi si incontrano per caso mentre stanno giocando a “camminare sulla linea bianca”, un gioco che i bambini fanno spesso e che prevede di camminare sempre sulla linea bianca perché, in caso contrario, cadrebbero dentro il mondo immaginario al di là della linea. Per Nishi si tratterebbe di venire ingoiato da degli squali mentre Ito finirebbe per morire trafitto da stalagmiti di ghiaccio.

Naturalmente nessuno dei due vuole cedere, perché andrebbe in contro a “una morte sicura” e allora Ito trova la soluzione perfetta. Con un semplice passo di danza i due, tenendosi per mano, si spostano girando su se stessi, tenendosi stretti e senza cadere.

Questo gioco continua per molto tempo, fino a quando entrambi i ragazzi si ritrovano ad aspettare con trepidazione quel momento. Ito inizia a capire di volere conoscere di più Nishi e di essere attratto da lui. Anche Nishi, da parte sua, è frustrato dal fatto che si incontrano solo sul marciapiede. Ito decide di agire in base ai suoi sentimenti e bacia un sorpreso Nishi. Nasce così la loro storia d’amore che sopravvive agli anni dell’università e matura nell’età adulta. Ma le cose non possono rimanere immobili com’erano state quando i due erano più giovani. Ito e Nishi non posso rimanere per sempre due ragazzi. Sono scresciuti e il mondo degli adulti richiede loro delle responsabilità che prima non avevano.

Capitolo dopo capitolo osserviamo la crescita dei due protagonisti, la maturazione dei loro sentimenti che ora devono scontrarsi con le rischiste della società, la nascita di nuove paure e il terrore di perdere tutto quello che hanno conquistato nel corso degli anni.

Riusciranno i loro sentimenti immutabili a sopravvivere in una realtà in continua evoluzione? Troveranno la forza di accettare il loro amore e di vivere la vita al meglio delle sue possibilità?

Life – Camminando sulla linea: camminando insieme non si è mai soli

Life – Camminando sulla linea segue la storia di due ragazzi, dal loro primo incontro, avvenuto quando entrambi erano solo dei liceali, fino alla vecchiaia. Il manga, quindi, mette in scena la storia di un’intera vita, quella di due persone, che si incontrano, si lasciano e si incontrano ancora una volta, perché destinati a stare insieme, a percorrere la stessa linea, che non sempre prosegue dritta ma che qualche volta si spezza, in attesa di trovare di nuovo la propria fine così come il proprio inizio.

Life – Camminando sulla linea è una storia d’amore, intensa e profonda, ma è anche una storia di crescita, di sfide e di prove che la società porrà davanti ai due ragazzi che, ormai uomini, devono fare i conti con la loro vita insieme, con il lavoro e le responsabilità che la loro relazione comporta. Il fatto di non potere mettere su famiglia, la preoccupazione di deludere i rispettivi genitori che premono affinché i due si sposino e gli donino dei nipoti, e la nascita di quella sensazione di spaesamento che piano piano si tramuta in terrore, di innamorarsi sempre più profondamente dell’altra persona fino al punto di non ritorno, fino a quando il pensiero di non sapere più come vivere senza l’altro genere nel cuore il terrore di perdere sé stessi. Ed è allora che, pur di non soffrire, la soluzione a prima vista più logica è di porre fine a tutto, prima che sia troppo tardi.

“Aveva un sorriso più maturo di quando ci eravamo conosciuti. Lo trovai bellissimo, ma subito mi assalì la paura, ed ebbi la sensazione di scivolare via.”

Miya Tokokura dipinge con estrema delicatezza e vividezza le fasi di un’intera vita, dal primo incontro, spensierato e gioioso, fino alla fine, quando ormai entrambi sono anziani, non come un addio ma come una promessa di rivedersi ancora.

Life – Camminando sulla linea è un racconto poetico e malinconico, ma allo stesso tempo ricco di speranza, di colori sgargianti e brillanti anche quando il futuro sembra incerto e l’unica cosa che si vorrebbe fare è dimenticare. Ma dimenticare è impossibile. Perché quando due persone sono destinate a stare insieme, a camminare sulla stessa linea, prima o poi si rincontreranno.

I vari capitoli ci mostrano la crescita di Ito e Nishi, non solo dal punto fisico, ma anche mentale, una crescita che porta alla realizzazione che non possono per sempre rimanere bambini. Sono cresciuti, sono adulti, fanno parte di una società che ha delle pretese e degli obblighi. Nishi che non sapeva cosa fare da adulto si ritrova a desiderare di tornare a studiare e di intraprendere la carriera di sceneggiatore. È maturo rispetto agli anni passati, più consapevole di ciò che vuole ma sempre luminoso, così abbagliante da accecare Ito, che all’improvviso è terrorizzato dal fatto che i loro occhi non guardino più nella stessa direzione.

Ci sono dei momenti in cui li vediamo brancolare nel buio, attaccarsi con le unghie e con i denti a delle promesse scambiate in gioventù e lottare per stare insieme fino a quando non scoprono che la realtà era più semplice del previsto. Perché amarsi significa stare insieme nel bene e nel male, con i propri difetti e i propri pregi. Significa supportarsi e navigare insieme in quel turbolento mare che è la vita. Perché camminare sulla linea da soli è triste, camminare mano nella mano con un’altra persona è la cosa più bella e divertente del mondo.

Quella tra Ito e Nishi è una bellissima storia d’amore, vera, fatta di alti e bassi, e di una promessa: quella di camminare sempre sulla stessa linea.

Dal manga, nel 2020 è stato tratto un drama, composto da 4 episodi, intitolato Life: Senjou no Bokura che ha visto nel cast Shirasu Jin nel ruolo di Ito Akira e Raiku nel ruolo di Nishi Yuuki.

A proposito dell’autrice

Miya Tokokura è una fumettista giapponese. Il suo esordio con la casa editrice Hobunsha avviene nel 2015 con l’opera Kamitsukitai, ma il successo arriva l’anno successivo con Life – Camminando sulla linea.