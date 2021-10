Lightyear: ecco il primo trailer del film sulle origini di Buzz (Toy Story)

Disney e Pixar hanno appena diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Lightyear – La vera storia di Buzz, nuova avventura d’azione che racconta le origini del mitico Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, presentando il leggendario Space Ranger che avrebbe conquistato generazioni di fan.

Sulle note di “Starman” di David Bowie, il video lascia presagire un’atmosfera epica ricca di emozioni e adrenalina. A prestare la voce al personaggio, nella versione originale, ci penserà Chris Evans, che si è detto entusiasta di poter entrare a far parte del mondo animato di un franchise che ha fatto la storia.

Lightyear – La vera storia di Buzz è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar, che ha co-diretto Alla Ricerca di Dory del 2016. Il film è prodotto da Galyn Susman (il corto Toy Story: Tutto un altro mondo). Arriverà nelle sale americane il 17 giugno 2022, mentre siamo ancora in attesa di una finestra di lancio precisa per l’Italia.

Lightyear: verso l’infinito e oltre

Buzz Lightyear rimane, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più iconici di Toy Story. Il momento in cui comprende di non essere più un grado di volare e di rimanere per sempre intrappolato nella sua dimensione di giocattolo è uno dei più commoventi di sempre.

Il franchise di Toy Story è apparentemente terminato con Toy Story 4 nel 2019, dal momento che i personaggi principali si sono separati per sempre, vivendo la propria vita. Uno spin-off animato è tutt’ora in corso su Disney+, con la serie nominata agli Emmy, I Perchè Di Forky.

