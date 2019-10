Lilli e il Vagabondo: rilasciato il trailer del live action Disney

Disponibile il nuovo trailer di Lilli e il Vagabondo, il film live action disponibile su Disney+ a partire dal 12 Novembre prossimo

Da poche ore è stato rilasciato il trailer del nuovo film live action Disney Lilli e il Vagabondo.

Il film sarà disponibile nel catalogo Disney+, la nuova piattaforma di streaming online che debutterà ufficialmente il 12 Novembre prossimo. Lilli e il Vagabondo sarà disponibile già nella data di lancio della piattaforma del colosso Disney.

Del cast fanno parte Tessa Thompson (Lilli), Kiersey Clemons (Tesoro), Yvette Nicole Brown (zia Sara), Thomas Mann (Gianni Caro), Ashley Jensen che darà la voce allo scottish terrier Jackie (in originale era Whisky, un cane amico di Fido e Lilli), Justin Theroux (darà la sua voce a Biagio) e Janelle Monae. A dirigere il film c’è Charlie Bean (LEGO Ninjago).

Il film seguirà le vicende dei due cagnolini che abbiamo conosciuto e amato fin dalla loro prima apparizione nel film d’animazione classico Disney del 1955 e ci racconta la storia di Lilli, cagnetta viziata e coccolata, che vede improvvisamente rivolgere le attenzioni che aveva sempre avuto al bimbo appena nato. Le gelosia la porta ad andarsene: finisce ben presto tra le grinfie dell’accalappiacani, ma è salvata da Biagio, un cane randagio.

Contrariamente al colossal che ha visto protagonista Il Re Leone nelle sale cinematografiche da fine Agosto scorso, Lilli e il Vagabondo non risente della totale ricostruzione in CGI e sembra essere, lo vediamo anche dal trailer, una sorta di genuina messa in scena romantica tanto cara a casa Disney. Le ragioni alla base di questa scelta non sono chiare, ma probabilmente sono da ricondurre al fatto che la pellicola non passerà dalle sale cinematografiche e verrà rilasciata solamente sulla piattaforma di streaming Disney+.

Vi ricordiamo che Lilli e il Vagabondo sarà disponibile su Disney+ a partire dal 12 Novembre 2019.