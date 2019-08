L’Immortale: trama, teaser e data di lancio per l’anime di Amazon Prime Video

L'Immortale, il manga di Hiroaki Samura diventa una serie animata esclusiva per Amazon Prime Video.

Il sito ufficiale giapponese di Mugen no Junin – Immortal –, il nuovo adattamento animato del manga L’Immortale di Hiroaki Samura, ha svelato il cast e lo staff dell’anime, anticipando anche la data d’uscita e la piattaforma di distribuzione, Amazon Prime Video.

Manji (Kenjiro Tsuda) è un abile rōnin artefice dell’assassinio di cento samurai, e per questo ricercato dall’esercito dello shōgun. Lo spietato guerrierò è infestato dal parassita kessenchu, ormai in simbiosi col suo corpo ed in grado di bloccare il naturale processo di decadimento del corpo riuscendo persino a rigenerare le ferite nel suo corpo. Per liberarsi da questa maledizione ed andare incontro alla sua morte naturale, Manji dovrà uccidere mille criminali. In questa missione l’aiuterà la richiesta di vendetta della giovane Rin Asano (Sakura Ayane), l’unica sopravvissuta al massacro della sua famiglia per mano dell’Ittoryu, un numeroso e pericoloso dojo rivale guidato dal crudele Kagehisa Anotsu.

Da Anime News Network apprendiamo che Hiroshi Hamasaki (Steins;Gate, Shigurui – Le Spade della Vendetta, Orange) si occuperà della regia dell’anime per la LIDEN FILMS. Makoto Fukami (Berserk, Psycho-Pass), direttore artistico sarà Tadashi Kudo, Aiko Shinohara sarà color designer, Yukihiro Matsumoto ricoprirà il ruolo di direttore della fotografia, Koji Ichikawa sarà direttore della CGI 3D, Makoto Fukami sarà showrunner, Shingo Ogiso (Arslan Senki, Arslan Senki: Fuujin Ranbu) sarà invece character designer, infine Eiko Ishibashi comporrà la colonna sonora. Il manga originale è molto famoso, al punto che gode già di una trasposizione animata in tredici episodi ed un film live action disponibile su Netflix (sebbene entrambi i prodotti non ricoprono a discapito di quest’ultima trasposizione l’intera opera originale), ed ha anche generato un sequel Mugen no Junin – Bakumatsu no Sho (L’Immortale – L’Arco di Bakumatsu) scritto da Kenji Takigawa e disegnato da Ryu Suenobu.

La serie verrà trasmessa in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video a partire da ottobre 2019, il manga è invece edito in Italia da Planet Manga.