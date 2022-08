I fan di Star Wars attendono con ansia l’uscita di Andor, la nuova serie live action del franchise che ci porterà alla scoperta del passato di Cassian Andor, il combattente ribelle interpretato da Diego Luna conosciuto in Rogue One. Rimandata di quasi un mese per dare maggior spazio all’altra attesa estiva di Disney+, She-Hulk: Attorney at Law, la serie dedicata a Cassian non si limiterà a esplorare il complesso periodo dell’Ascesa dell’Impero solo sul piano narrativo e visivo, ma utilizzerà ogni strumento disponibile, tanto che la produzione ha tenuto a precisare che in Andor il suono sarà un elemento narrativo essenziale.

Come sarà utilizzato il suono in Andor, la nuova serie live-action di Star Wars?

A dare un’idea di questa scelta è il trailer esteso con cui è stato annunciato il cambio di data di uscita della serie. Pur non mostrando dettagli che potessero rivelare troppo di Andor, è chiaro come il tono e la spettacolarità della serie saranno virate a una dimensione più cinematografica rispetto a produzioni come The Book of Boba Fett o Obi-Wan Kenobi, obiettivo raggiunto principalmente grazie a una scelta tecnica: meno CGI e più set fisici. Decisione che consente di impiegare in modo diverso anche il suono.

(L-R): Luthen Rael (Stellan Skarsgard) and Cassian Andor (Diego Luna) in Lucasfilm's ANDOR, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

L’affidarsi in modo minore alla CGI può sembrare un tradimento della tradizione, considerato come sin da Una Nuova Speranza la saga abbia utilizzato la computer graphic e i migliori ritrovati tecnologici per costruire un impianto visivo capace di strabiliare gli spettatori, segnando momenti epocali nella storia del cinema (consigliata in tal senso la visione di Light and Magic su Disney+). Un’identità specifica della saga che si è ulteriormente arricchita nella Trilogia Prequel, ma questo non deve farci dimenticare l’importanza del suono, sia come effetto sonoro che come musica.

Impossibile parlare di Star Wars senza pensare alle composizioni di John Williams, ma ogni brano delle colonne sonore dei film di Star Wars mirava a creare un’associazione con i singoli personaggi o enfatizzare alcune scene, rimanendo quindi radicate su un preciso istante. Con Andor, invece, il suono assume una nuova dimensione, andando oltre il rapporto musica-personaggio, ma preferendo creare una relazione tra suono e galassia, intesa come ambientazione palpabile della serie.

Un’intenzione che è apparsa evidente più nel primo trailer di Andor, dove i suoni erano stati utilizzati per identificare al meglio l’ambiente in cui si muove Cassian Andor, Non solo colonna sonora, ma anche la presenza di toni vibranti ed effetti audio ha contribuito a identificare specifiche caratteristiche del mondo. Non si tratta di suoni limitati a un singolo istante, ma si sviluppano per tutto il trailer trasmettendo una continuità sonora che aiuta a percepire l’ambientazione in un modo nuovo, solitamente assente in Star Wars, utilizzando quello che viene definito suono diegetico, ossia una presenza di sonorità naturali, conseguenza diretta dell’ambiente in cui si trova, che contribuiscono a creare una sensazione di tangibilità, di immersione in questo mondo.

Questo utilizzo del suono in Andor è dovuto al fatto che per il trailer, e per la serie in generale, non è necessaria la presenza di una colonna sonora per dare un tono all’ambientazione. Si è invece scelto di identificare dei suoni credibili in questo galassia futura con cui creare un crescendo sonoro che rispecchi la durezza emotiva dell’Ascesa dell’Impero, non dimenticando che potenzialmente stiamo per assistere alla nascita dell’Alleanza Ribelle, evento che richiede una segretezza che si può trasmettere con particolare lucidità tramite un comparto sonoro che si fondi più sui suoni del mondo che non su una caratterizzazione tramite colonna sonora.

