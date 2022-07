Non è un mistero che in She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo il prossimo 12 agosto su Disney+, al fianco della protagonista Jennifer Walters (Tatiana Maslany) rivedremo anche Bruce Banner (Mark Ruffalo), alias Hulk. Come sappiamo dai fumetti Marvel, Jennifer e Bruce sono cugini, e questo loro rapporto sarà uno dei tratti essenziali della nuova produzione dei Marvel Studios. A valorizzare la dinamica familiare di She-Hulk è stata la showrunner della serie, Jessica Gao, che parlando con Screen Rant ha focalizzato l’attenzione su questo aspetto.

Quanto sarà importante la dinamica familiare in She-Hulk?

Se ripensiamo alle ultime produzioni seriali del Marvel Cinematic Universe, come Moon Knight e Ms. Marvel, possiamo notare come siamo mancati, specialmente nella serie del Pugno di Khonshu, un legame con il contesto più ampio del franchise. In She-Hulk: Attorney at Law, la relazione familiare tra Jennifer Walters e Bruce Banner potrebbe invece rivelarsi un modo intelligente per trasformare l’esordio dell’eroina in un capitolo maggiormente inserito nella continuity del Marvel Cinematic Universe. Non ignoriamo che da quando Mark Ruffalo ha ereditato da Edward Norton il titolo di Gigante di Giada, Hulk è l’unico dei Vendicatori a non aver goduto di un proprio film solista, divenendo spesso una sorta di figura di alleggerimento presente in avventure di altri personaggi, dalla scena post-credit di Iron Man 3 al ruolo quasi marginale di Avengers: Endgame.

La presenza di Banner in She-Hulk: Attorney at Law, nelle vesti di ‘maestro’ nella gestione di questo potere incredibile, rappresenta un ritorno gradito del titanico Vendicatore, anche se inserito in un ruolo secondario e dai toni comici. La costruzione di questa relazione familiare è uno degli aspetti più importanti della serie, che secondo quanto rivelato nella cornice del San Diego Comic-Con 2022 da Jessica Gao a Screen Rant è stato possibile ottenere grazie alla perfetta chimica tra Ruffalo e la Maslany:

“Quello che è davvero, davvero fantastico è che Tatiana e Bruce hanno una grandiosa chimica sul set. Si sono subito trovati, e quando li vedrete assieme, penserete ‘Oh, sono cugini, sono cresciuti assieme, andavano alle cene di famiglia assieme e sanno come stuzzicarsi al meglio. Si danno nomignoli, conoscono i segreti l’una dell’altro’. È davvero divertente, e non sto nella pella nell’attesa che la gente veda la loro dinamica”

Il trailer di She-Hulk: Attorney at Law mostrato al San Diego Comic-Con ha enfatizzato questo aspetto della serie dei Marvel Studios, mostrando principalmente il periodo trascorso assieme dai due cugini, quando Bruce cerca di aiutare Jennifer a controllare i suoi nuovi poteri. In tempi passati, Mark Ruffalo non ha fatto mistero della sua opinione che Bruce stia, in un certo senso, passando il testimone a Jennifer, similmente a quanto idealmente fatto da Clint Barton in Hawkeye, un pensiero che se si rivelasse fondato potrebbe spalancare un futuro di tutto rispetto per Jennifer Walters all’interno delle future fasi del Marvel Cinematic Universe.

L’offerta di Disney+