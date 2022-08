Il comparto seriale di Star Wars presente su Disney ha l’ingrato compito di andare a colmare le lacune temporali tra i grandi cicli narrativi del franchise sul grande schermo. The Mandalorian e The Book of Boba Fett hanno raccontato come la galassia si sia evoluta dalla fine dell’Impero vista in Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza, cercando di portare una maggior chiarezza in questo periodo poco noto della saga. Se le due serie mandaloriane si sono focalizzate sulla creazione di un legame tra la Trilogia Originale e quella sequel, pare evidente che ora l’attenzione dei LucasFilms sia mirata a realizzare serie che uniscano Trilogia Prequel di Star Wars e Trilogia originale, ribadendo l’importanza delle serie Tv per Star Wars.

Le produzioni seriali di Disney+ rivelano l’importanza delle serie TV per Star Wars

Esperimento già tentato con i due film spin-off della Skywalker Saga, Solo e Rogue One, in cui abbiamo avuto un primo assaggio dell’Ascesa dell’Impero, l’era in cui il potere di Palpatine si è consolidato. In questo periodo è ambientata anche Obi-Wan Kenobi, la serie centrata sul leggendario Jedi interpretato da Ewan McGregor, ma è la prossima produzione a raggiungere Disney+ a rivestire un ruolo centrale in quest’ottica: Andor. Prequel di Rogue One, la serie curata da Tony Gilroy, già sceneggiatore di Rogue One, racconterà sia il passato di Cassian Andor, agente ribelle conosciuto proprio nel primo film delle Star Wars Stories, che la anscita dell’Alleanza Ribelle, tramite la presenza di personaggi chiave come Mon Mothma.

Non sfugge, quindi, come scopo principale di Andor sia consolidare il legame di Star Wars con la Trilogia Prequel, colmando, specie sul piano quotidiano di questo universo narrativo, una mancanza di storie che accompagnino i fan dalla Caduta della Repubblica all’Era della Ribellione. Un intento che viene esteso anche in altre direzioni, come potrebbe indicare la scelta di realizzare una serie come The Acolyte. Pur non avendo ancora una precisa data di uscita, The Acolyte dovrebbe svelare come i Sith sono sopravvissuti durante i secoli sino ad arrivare a insinuarsi all’interno della Repubblica, un piano culminato con l’ascesa di Sheev Palpatine, alias Darth Sidious, al ruolo di imperatore. In La Minaccia Fantasma, la presenza dei Sith non veniva spiegata, ma si lasciava che questi avversari dei Jedi rimanessero avvolti da un alone di mistero. Anche un altro tassello come L’Alta Repubblica, corpus narrativo crossmediale ambientato 200 anni prima del primo capitolo della Trilogia Prequel, non ha ancora affrontato il mito dei Sith, il che rende l’uscita di The Acolyte uno dei prodotti più attesi delle future serie di Star Wars.

Se Andor affronterà un periodo che, per quanto ricco di eventi da esplorare, ha una maggior definizione all’interno del Canon, con The Acolyte abbiamo la possibilità di affrontare da una diversa prospettiva la progressiva caduta della Vecchia Repubblica. All’interno del Legends questo momento epocale è stato raccontato in diversi modi, ma per il Canon questa è una nuova possibilità, che sfruttando il più ampio respiro della serialità potrebbe rivelarsi uno dei capitoli più appassionanti di Star Wars. Una chance che per la showrunner Leslye Headland coincide con la possibilità di mostrare chiari riferimenti alla Trilogia Prequel, non solo raccontando il piano secolare dei Sith, ma ritraendo anche la progressiva caduta dei Jedi, mettendo in evidenza la loro compiacenza e l’eccessiva sicurezza del proprio ruolo, difetti che ne hanno causato la sconfitta.

Sia le serie ambientate tra Trilogia Originale e Trilogia Sequel (The Mandalorian, The Book of Boba Fett, e le future Ahsoka e Star Wars: Skeleton Crew), che le produzioni ambientate dopo la Trilogia Prequel (Obi-Wan Kenobi e Andor), sono la dimostrazione dell’importanza delle serie Tv per Star Wars, che si rivelano come un ottimo strumento narrativo, se utilizzato in modo corretto, per dare ulteriore solidità a uno dei franchise più amati.

