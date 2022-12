L’attesa per Indiana Jones e la Ruota del Destino si fa sempre più febbrile. Il quinto capitolo della saga di Indy è previsto nei cinema italiani il prossimo 30 giugno, e dopo un periodo caratterizzato da voci discordanti su finali inconcludenti e dubbi sulla qualità della CGI mostrata nel recente trailer, il regista del film, James Mangold, ha voluto stuzzicare i fan dell’archeologo più famoso del cinema parlando di una figura centrale in Indiana Jones e la Ruota del Destino: Helena, il personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge.

James Mangold svela l’importanza di Helena in Indiana Jones e la Ruota del Destino

Da molti considerata come la potenziale erede del ruolo avventuroso di Indy, Helena è una figura che sarà attentamente vagliata dai puristi della serie di Indy, tanto che per evitare fraintendimenti James Mangold, durante una recente intervista con Entertainment Weekly, ha voluto dare ulteriori dettagli sul personaggio:

Helena è la figlia di un amico di Indy, che incontreremo nel film. Si è trovata nei guai, e questo la ha spinta a bussare alla porta di Indy. E’ un personaggio con una magnifica serie di contraddizioni, affascinante e brillante, ma anche portatrice di guai

La conferma che nel film vedremo il padre di Helena sembra smentire la voce che la voleva figlia di Marcus Brody, vecchio amico di Indy visto sia in Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta che in Indiana Jones e l’Ultima Crociata.

Da quanto mostrato nel trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino, sembra evidente che la chimica caratteriale tra Helena e Indy sia decisamente ben calibrata, mantenendo quel tocco di ironia che ha da sempre contraddistinto la saga, equilibrandola al meglio con la componente action ed esplorativa alla base del mito di Indiana Jones. Un momento importante proprio in virtù della conferma che questo quinto capitolo della saga sarà l’ultimo in cui Harrison Ford interpreterà Indy, presentandosi quindi come un film che sia allo stesso la conclusione di un ciclo e il potenziale inizio della saga di una nuova eroina.