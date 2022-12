Ho smesso di correre. Con quella che sembra una frase straziante, Rocket Raccoon è il vero protagonista del trailer di Guardians of the Galaxy 3. Il terzo capitolo delle avventure della squadra di eroi cosmici del Marvel Cinematic Universe promette di andare il tenore prettamente comico dei precedenti capitoli, introducendo elementi emotivi forti e con l’inquietante sensazione che qualcuno dei nostri eroi potrebbe non arrivare ai titoli di coda. Considerato il montaggio del trailer, sembra evidente che la presenza dell’Alto Evoluzionario sarà un elemento catartico per il bellicoso roditore, un tratto che renderà Rocket Raccoon centrale in Guardians of the Galaxy 3.

James Gunn non ha dubbi: il vero protagonista di Guardians of the Galaxy 3 è Rocket Raccoon

A ribadire questa sensazione è una recente intervista del regista del terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia, James Gunn, che ai microfoni di Entertainment Weekly ha parlato apertamente di come questa sua ultima impresa con Star-Lord e compagni per lui fosse molto importante, focalizzandosi proprio su Rocket Raccoon:

Una delle ragioni per cui sono tornato a fare film era perché sentivo di dover raccontare la storia di Rocket Raccoon. Sarei stato davvero molto triste se non fossi riuscito a completare la trilogia dei Guardiani per qualche ragione, ma mi sentivo davvero molto vicino soprattutto a Rocket. Avevo la ferma convizione che nessuno sarebbe stato in grado di raccontare la sua storia tranne me

Ripensando alla cavalcata trionfale dei Guardiani della Galassia all’interno del Marvel Cinematic Universe, è evidente come Rocket Raccoon abbia avuto un ruolo centrale nelle loro imprese.

Non solamente come folle braccio armato, ma anche come personaggio dalla sorprendente emotività, specialmente nel suo rapporto con Groot. Un tratto che per James Gunn è sempre stato voluto:

Per me, Rocket è sempre stato il protagonista segreto di Guardians of the Galaxy. Dall’inizio, è stato profondamente inserito all’interno di che tipo di personaggio è, credo che semplifichi molto le caratteristiche dei Guardiani, perché tutti hanno avuto dei traumi, e questo li ha uniti. Ma penso che nel suo caso la cosa sia ancora più estrema che per gli altri. Per lui essere un semplice animale era più che sufficiente, ma è stato trasformato in qualcosa di diverso, senza che lo volesse. Credo sia stata una trasformazione estremamente dolorosa, ma che lo ha al contempo anche allontanato dagli altri. In Guardians of the Galaxy 3, scopriremo il suo passato, chi è davvero e cosa ha passato nelal sua vita. Per quel piccolo animaletto è stata una strada estremamente dura

Le parole di Gunn lasciano quindi intendere come Rocket Raccoon sia essenziale per Guardians of the Galaxy 3, lasciando ai fan la curiosità di scoprire come questo insolito eroe affronterà il proprio passato al fianco della sua sconclusionata famiglia.

L’offerta di Disney+