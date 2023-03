Damon Lindelof ha lasciato il misterioso film di Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy a poche settimane dall’annuncio di Lucasfilm sui loro piani futuri per il franchise.

Lidelof lascia il film di Star Wars

Seppur la partenza di Damon Lindelof non sia stata ancora ufficializzata dalle case di produzione, sembra tuttavia essere molto coerente con le recenti dichiarazioni di Lucasfilm e Disney circa la grande pressione che il prossimo film di Star Wars sta subendo.

Infatti, il franchise sembra avere come obbiettivo quello di portare la storia in una nuova direzione, e questo compito è senza alcun dubbio estremamente complesso, come ha sottolineato lo stesso Damon Lindelof in una recente intervista. Ecco le sue parole:

Se il film non può essere fantastico, allora non dovrebbe nemmeno esistere.

Nell’attesa di scoprire ulteriori informazioni, secondo quanto riportato, sembra esserci già un lizza un nuovo scrittore in sostituzione di Damon Lindelof, seppur per ottenere certezze sarà necessario attendere l’evento annuale che celebra il franchise di Star Wars a livello globale.

Il futuro di Star Wars e la sfida di portare il franchise in una nuova direzione

Dopo il successo di produzioni del calibro di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, entrambe disponibili per la visione sulla piattaforma streaming Disney Plus, Lucasfilm sembra aver recuperato il ritmo con le produzioni facenti parte del franchise di Star Wars.

Il prossimo film di Star Wars rappresenta una grande sfida per la Lucasfilm, poiché tra gli obbiettivi troviamo il riuscire a soddisfare i fan più fedeli del franchise e, allo stesso tempo, attirare un pubblico più ampio. Proprio per questo la posta in gioco è davvero alta, e non sorprende che alcuni, come in questo caso Damon Lindelof, si sentano poco entusiasti all’idea di avventurarsi in questo arduo compito.

