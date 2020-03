L’ingranaggio, il gioco di ruolo: ecco come averlo gratis

Nel tentativo di alleviare almeno in parte le difficoltà derivate dalle restrizioni imposte dalla gestione dell’emergenza Coronavirus, numerose aziende hanno messo a disposizione, su base volontaria, uno o più dei loro prodotti: a questa tendenza si è unita anche Stratagemma Edizioni, la realtà editoriale legata all’omonimo negozio fiorentino che da qualche ora ha reso disponibile per il download gratuito L’ingranaggio, il primo gioco di ruolo da loro prodotto

Il gioco è scaricabile direttamente dalla pagina DriveThruRPG dell’azienda, qui; per coloro che conoscessero L’ingranaggio ecco una breve presentazione.

La prima cosa da dire è il tipo di setting che caratterizza il gioco: abbiamo di fronte un prodotto squisitamente necropunk. Con questa parola andremo definire un sottogenere della letteratura steampunk dove l’elemento fondamentale non sarà soltanto l’aspetto “vittoriano” della tecnologia (ovvero motori a vapore, valvole ed elettricità) ma la sua commistione con l’altro pilastro portante: l’essere umano.

Qui scienza e mistero si fondono per dare vita a meravigliosi orrori: uomini parzialmente macchina, cadaveri rianimati come forza lavoro, automobili con guida umana integrata ecc ecc

Tornando a L’ingranaggio, il gioco è ambientato in un distopico 2080 in Italia.

Un drammatico calo demografico ha ridotto notevolmente la popolazione mondiale, portando con sé una profonda revisione della vita sociale, dello Stato e dei comportamenti.

L’Italia come era conosciuta fino a pochi decenni prima è completamente scomparsa, sostituita da un insieme di città stato guidate da spietati tecnocrati supportati da milizie potenziate da armature a vapore

Esatto: tecnocrati. Questo perché, col calare della popolazione e nel tentativo di sopperire alla mancanza di forza lavoro molte delle restrizioni etiche e morali che un tempo imbrigliavano il progresso scientifico sono state declassificate a semplici amenità.

In parallelo la vita degli esseri umani ha assunto un valore inestimabile…cosa che però non viene applicata ai loro corpi. Se da una parte è considerato la norma (ed è anzi fondamentale) preservare la vita ad ogni costo, dall’altra il corpo (inteso come componente biologica) è un mero strumento. Utile a raggiungere determinati scopi potrà essere modificato e potenziato per rispondere alle esigenze più impellenti. Ed considerato proprietà dello Stato.

Anche il sistema di gioco è particolare: al posto dei classici dadi avremo una meccanica basata sull’uso delle carte. Ogni giocatore avrà a disposizione un mazzo da cui andare a creare una “mano” personale che sarà determinata dalla scheda del personaggio: l’uso delle carte sarà il mezzo per andare a risolvere tutte le eventuali situazioni problematiche a cui andremo incontro. Da sottolineare che con l’evoluzione del nostro alter-ego, anche le carte a nostra disposizione miglioreranno, rendendo quindi maggiormente disponibili valori superiori.

Se l’Ingranaggio vi ha incuriosito, e volete provare ad intavolare una sessione di gioco, come detto potete scaricarlo gratuitamente qui.