Lio Convoy – Transformers Masterpiece MP48

Per la serie Transformers arriva il nuovo Masterpiece MP-48 dedicato al robot di Lio Convoy dalla saga Beast Wars.

TakaraTomy poche ora fa ha annunciato l’uscita di Lio Convoy tratto dalla serie Transformers Beast Wars (in Italia conosciuta come Biocombat). Hasbro proprietaria dei diritti dei nostri robot preferiti da un pò di anni, grazie alla collaborazione con TakaraTomy, sta realizzando delle action figure trasformabili ispirate proprio alla loro controparte animata in tutto e per tutto.

Tutti questi robot sono realizzati completamente in plastica di una qualità molto elevata, ed il livello di posabilità è davvero notevole. Tutti i modelli sono completamente snodabili e si possono trasformare nella loro controparte animalesca (in questo caso unleone). Per la trasformazione vi consigliamo sempre di munirvi di istruzioni alla mano e di seguirle passo dopo passo perché non sono intuitive come i vecchi giocattoli che avevamo da bambini. Anche in questo caso come tutti i precedenti robot di questa linea, vengono realizzati in scala in modo da mantenere le proporzioni viste in televisione nel cartone animato.

La serie Transformers Beast Wars è stata trasmessa per la prima volta nel 1996, realizzata completamente in computer grafica su commissione della Kenner, società controllata della Hasbro, licenziataria del merchandise e produttrice di tutti i giocattoli derivati dai Transformers per il mercato occidentale. I personaggi non si trasformano più da autoveicoli e velivoli in robot, bensì da animali in robot. Questo è un elemento totalmente nuovo nel panorama dei Transformers, e l’idea fu accolta con molto entusiasmo da parte dei fans.

Lio Convoy fa parte degli Autobot, il suo leader è Optimus Primal (comandante dei Maximal discendenti degli Autobot), e anche qui sono in guerra con la fazione dei Predacon (discendenti dei Decepticon) capeggiati da Megatron (discendente del Megatron originale).

Lio Convoy MP-48 uscirà nel mercato Giapponese a Febbraio 2020 al prezzo di 20.000 Yen.