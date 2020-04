Lions Live, la piattaforma educativa che quest’anno sostituirà Cannes Lions

Cannes Lions Live, la piattaforma digitale lanciata dopo l’annullamento dell’evento annuale per dare continuità alle attività educative: cosa comprenderà e quando sarà attiva.

L’industria della pubblicità e del settore creativo non avrà quest’anno il suo festival annuale, cancellato a causa delle restrizioni imposte per contenere la pandemia da Covid-19: spostato dapprima da ottobre a metà marzo e poi cancellato del tutto il 3 aprile, Cannes Lions non avrà luogo come di consueto, tuttavia è stata lanciata una piattaforma in favore della kermesse internazionale e di tutti coloro che non potranno riunirvisi.

Si tratta di una piattaforma digitale educativa, denominata Lions Live, e sarà attiva durante le date in cui si sarebbe svolto il festival, dal 22 al 26 giugno, con accesso gratuito per tutti. Il tema di Lions Live è la Creatività, con un titolo che funziona quasi come da motto: Creativity Matters. Simon Cook, amministratore delegato di Cannes Lions, ha dichiarato infatti:

Per la prima volta in quasi 70 anni non siamo in grado di riunire l’industria in un unico luogo fisico. Lions Live: Creativity Matters fornirà una piattaforma virtuale affinché l’industria possa collaborare, imparare e risolvere i problemi, perché ora più che mai la creatività conta davvero.

Lions Live offrirà quindi tutta una serie di attività educative che forniranno continuità al festival ed ai creativi che non potranno trovarvi, quest’anno, un luogo di incontro: masterclass con esperti del settore creativo, lezioni tenute dai relatori che erano stati annunciati precedentemente per la partecipazione al festival originale ed una serie di incontri nell’ambito di Future Gazers, un punto sulla situazione attuale e su come il Covid-19 abbia modificato il futuro dell’industria creativa, valutato da alcuni esperti del settore.

Durante la settimana del festival originale sarà possibile accedere anche a The Work, un archivio messo a disposizione nell’ambito di Lions Live contenente 200.000 campagne Lions e 1600 conferenze sul Festival, fruibile in maniera gratuita. Gli organizzatori di Cannes Lions metteranno a disposizione, inoltre, una serie di lezioni mirate tratte dalle masterclass del festival, accessibili nel mese di giugno attraverso 42courses.com