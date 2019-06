Lionsgate Con: l’evento posticipato a settembre 2019

Brutte notizie per chi aveva intenzione di andare al Lionsgate Con previsto per Giugno 2019. La manifestazione è stata rimandata dopo l'estate

Brutte notizie da parte dell’ufficio stampa di Lionsgate Con, l’evento che si doveva a svolgere a Padova settimana prossima come precedentemente annunciato ( dal 21 al 23 giugno ) è stato posticipato a settembre 2019, più precisamente da venerdì 13 a domenica 15 Settembre.

Da come è stato comunicato dall’organizzazione, date le numerose (troppe) richieste da parte dei fan di tutta Italia, si sono visti costretti a prendere la drastica decisione di spostare la data dell’evento per permettere a tutti di poter partecipare in una nuova location. Il tutto porterà l’organizzazione a raddoppiare gli spazi previsti per permettere al maggior numero possibile di persone di prendere parte a questa Convention.

L’evento non occuperà più un padiglione solo come precedentemente annunciato ma bensì due, tutti i biglietti già acquistati resteranno comunque validi anche per le nuove date annunciate.

L’ufficio stampa della manifestazione ha spiegato che “la decisione è stata presa dagli organizzatori di Starjob Srl, per garantire un assetto migliore di attività e servizi. La notevole risposta del pubblico ha infatti cambiato le esigenze tecniche e reso necessario riformulare gli spazi”. Il tutto sicuramente è dovuto alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Tutto l’evento rimarrà invariato, compresi gli ospiti: si potrà incontrare Iain Glen de Il trono di Spade, Charlie Cox il protagonista di Daredevil, John Bernthal protaonista di The Walking Dead e di The Punisher, Manu Bennett direttamente dalla serie tv Arrow e Spartacus, Adan Canto dal film X-Men Giorni di un Futuro Passato, Ben Barnes protagonista del film Dorian Gray e della serie tv The Punisher, Natalie Alyn Lind dalle serie tv di Gotham e The Gifted, Chase Coleman dalla serie tv The Original e Kevin McNally direttamente dalla saga Pirati dei Caraibi.

Ritorneranno inoltre anche la sezione dedicata ai cosplay, espositori di gadget e fumetti, ci sarà il concerto di Chase Coleman e una proiezione speciale del film Pirati dei Caraibi proprio con l’attore Kevin McNally.