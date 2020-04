Lionsgate annuncia lo streaming di quattro film gratuiti su YouTube

Lionsgate ha annunciato l’arrivo in streaming su YouTube di quattro dei suoi più celebri film, a cui accedere gratuitamente e in maniera completa durante i prossimi venerdì sera: Hunger Games, Dirty Dancing, La La Land e John Wick.

Nell’ottica della visione dei film come esperienza comunitaria che unisce le persone nei cinema, Lionsgate ha avviato un’iniziativa che permetterà di accedere gratuitamente ad alcuni dei suoi titoli da casa, per onorare lo stesso pubblico che rende grandi questi luoghi di intrattenimento al momento chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa si chiama Lionsgate Live! A Night at the Movies e consentirà la visione di quattro celebri titoli in streaming su YouTube. Lionsgate terrà così compagnia a tutti coloro che si trovano a casa in quarantena, a seguito delle normative emanate per la salvaguardia da Covid-19: il primo appuntamento è per venerdì 17 aprile con lo streaming gratuito di Hunger Games e proseguirà durante i prossimi venerdì sera con la visione di Dirty Dancing il 24 aprile, La La Land l’1 maggio e John Wick l’8 maggio.

Con la collaborazione di Fandango, National Association of Theatre Owners, AMC Theatres, Regal e Cinemark Theatres, l’iniziativa Lionsgate Live! A Night at the Movies si propone come un’esperienza solidale in questo periodo afflitto dalla pandemia da Covid-19, non sono per il pubblico a casa, ma anche per i lavoratori dell’industria cinematografica colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Lionsgate fornirà infatti una donazione all’organizzazione Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, nata per aiutare le maestranze coinvolte nell’industria filmica, e durante la visione dei film in streaming darà la possibilità anche agli spettatori di inviare il loro contributo.

Lionsgate Live! A Night at the Movies sarà presentato dall’attrice Jamie Lee Curtis, la quale condividerà con il pubblico i suoi ricordi cinematografici e sarà raggiunta da altre celebrità e personaggi del mondo di YouTube.