Lisey’s Story di Stephen King: arriva la serie prodotta da Apple

Lisey’s Story, romanzo horror dalle sfumature romantiche di Stephen King scritto nel 2006, diventerà una serie tv di 8 episodi realizzata da Apple. Questo serial sarà un adattamento fedele del libro e vedrà come protagonista Julianne Moore mentre alla direzione della sceneggiatura sarà impegnato lo stesso Stephen King.

La produzione della serie sarà affidata a J.J. Abrams e al suo studio di produzione Bad Robot Productions, mentre i produttori esecutivi saranno la stessa Julianne Moore, Stephen King, J.J. Abrams e Ben Stephenson di Bad Robot.

Lisey’s Story è un thriller che segue le vicende di Lisey (Julianne Moore) due anni dopo la morte del marito. La protagonista si troverà a dover liberare la scrivania del marito – uno scrittore di successo – e nel farlo scoprirà fatti ed eventi che aveva dimenticato o represso. Tra stalking e fan psicopatici, Lisey ricorderà anche il passato del marito e della sua infanzia costellata da strani accadimenti e da parenti afflitti da gravi problemi mentali.

Ora che la protagonista è stata scelta e la produzione è sulle linee di partenza manca “solo” da scegliere ed annunciare il regista da mettere dietro la macchina da presa.

In agosto 2017 Stephen King aveva espresso interesse nel vedere il suo romanzo adattato per la televisione (come serie tv). Lo scrittore aveva infatti dichiarato:

Lisey’s Story è il mio libro preferito e mi piacerebbe vederlo trasposto in serie tv, specialmente ora che c’è una certa apertura per questi prodotti sui servizi di streaming e nelle reti via cavo. C’è più libertà creativa adesso e quando fai un film da un libro, c’è questa cosa che io chiamo Sindrome del sedersi su una valigia. In pratica, è quando cerchi di mettere i vestiti tutti insieme nella valigia e quella non si chiude. Quindi ho pensato di prendere il libro e trasporto in 2 ore e 10 minuti di girato. Ma come show televisivo hai a disposizione almeno 10 ore, nelle quali si può davvero riuscire a racchiudere e trasporre tutta l’essenza e la completezza di un’opera letteraria.