Live-action Cowboy Bebop: il ritorno del cast giapponese originale dell’anime

Netflix ha annunciato che il doppiaggio giapponese dell’attesissimo live-action Cowboy Bebop, adattamento dell’anime creato da Shinichiro Watanabe presso Sunrise, vede il ritorno del cast dell’anime originale nei propri ruoli.

Il cast giapponese originale riprende i propri ruoli nel live-action Cowboy Bebop

A parte Taiten Kusunoki che sostituirà il defunto Unshō Ishizuka come voce di Jet Black tutti i membri dell’anime giapponese originale ritornano per il doppiaggio del live-action:

Kōichi Yamadera ritorna a interpretare il ruolo di Spike Spiegel, Norio Wakamoto nel ruolo di Vicious, Megumi Hayashibara come Faye Valentine, Gara Takashima è Julia, Taiten Kusunoki torna come Jet Black, Tsutomu Tareki come Punch, Miki Nagasawa è Judy, Takaya Hashi come Teddy Bomber, Kenyuu Horiuchi torna nel ruolo di Gren.

Altri nuovi membri del cast includono Masako Isobe come Mao, originariamente interpretato da Kazuaki Itō e Romi Park come Shin, che Nobuyuki Hiyama ha doppiato nell’anime originale.

Questo il poster giapponese del live-action:

A proposito del live-action Cowboy Bebop

La serie live-action sarà presentata in anteprima il 19 novembre e avrà 10 episodi.

Questa la sinossi proposta da Netflix:

COWBOY BEBOP è un western spaziale ricco di azione su tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, che cercano tutti di sfuggire al passato. Tanto diversi quanto letali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra scontrosa e sarcastica pronta a dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare, al giusto prezzo. Ma possono solo tirarsi fuori a calci e battute da così tante risse prima che il loro passato finalmente li raggiunga.

La serie vede protagonisti John Cho come Spike, Mustafa Shakir come Jet, Daniella Pineda come Faye, Alex Hassell come Vicious ed Elena Satine come Julia.

Il live-action Cowboy Bebop sarà co-prodotto da Netflix e Tomorrow Studios e vedrà André Nemec e Jeff Pinkner come showrunner e produttore esecutivo. Shiniciro Watanabe, regista dell’anime, è stato coinvolto nelle vesti di consulente. Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio sono accreditati come showrunner e produttori esecutivi.

Leggete anche questo nostro articolo per scoprire tutte le informazioni sul gioco di ruolo di Cowboy Bebop.