LIVELLO 49, in arrivo il nuovo romanzo di Alessandro Pedretta

Chi ha detto che non esistono talenti italiani per il genere della letteratura horror? Nel nostro Stivale abbiamo abbastanza eccellenze da smontare questo mito e la fucina del dark horror di Independent Legions si appresta a pubblicare un degno rappresentante di questa categoria Alessandro Pedretta con il suo romanzo inedito LIVELLO 49, in arrivo il prossimo luglio.

LIVELLO 49 di Alessandro Pedretta uscirà in Edizione Collection con tiratura limitata a 299 copie, per la collana Necros, con l’illustrazione in copertina di Vincent Chong Premio World Fantasy Award (Best Artist), mentre le illustrazioni interne sono di Stefano Cardoselli finalista dell’ultima edizione del Bram Stoker Award.

Vi riportiamo in breve la sinossi del romanzo:

Moloch2: città apocalittica, coagulo di vicoli postribolari abitati da assassini, meretrici, cannibali, mutanti prodotti dalle esplosioni radioattive della Guerra delle Multinazionali, scannerizzatori dell’amigdala, Sacerdoti della Ghiandola Pineale. Loschi affari vertono sulla psico-pubblicità, sulle depravazioni indotte, su osceni spettacoli all’interno dei locali nei budelli della città, sugli appetiti malsani verso sempre nuove deformità. Arroccate sulle colline che circondano la città svettano cupe le Fabbriche: l’inferno produttivo H24 dell’oscura famiglia DeVeer. Nella produzione senza sosta di oggetti indecifrabili, tra burocrati enigmatici, atroci rituali di amputazione lungo catene di montaggio senza fine, la somministrazione di droghe per massimizzare ogni sforzo, ogni operaio è addestrato a seguire i propri compiti con devoto servilismo e ossessiva determinatezza. Sempre meglio che finire inghiottiti nei QuartieriUno, gli Intestini Luccicanti. Il Livello49: ecco lo stadio che ogni operaio e neo-schiavo delle Industrie agogna a raggiungere. La tanto ambita Promozione che potrà renderlo indissolubilmente legato alla Fabbrica e ai DeVeer, per sempre.

