Il celebre film degli anni ’70 con Bud Spencer e Terence Hill si appresta a tornare sul grande schermo. Grazie al progetto di distribuzione della Cineteca di Bologna Il Cinema Ritrovato è in arrivo la versione restaurata di Lo chiamavano Trinità, cult western diretto da E.B. Clucher (Enzo Barboni).

L’uscita nelle sale è fissata al 9 giugno. Terence Hill ha ricordato con piacere Giuseppe Colizzi, fautore dell’idea di metterlo in coppia assieme a Bud Spencer in film come Dio perdona… io no!, I quattro dell’Ave Maria e La collina degli stivali. Quella di prendere parte a Lo chiamavano Trinità è stata una scommessa vinta che ha consacrato l’attore in questa nuova veste e il regista Enzo Barboni, prima direttore della fotografia e operatore di macchina

Anche Andrea Meneghelli, responsabile dell’Archivio film della Cineteca di Bologna, ha ricordato l’importanza storica de Lo chiamavano Trinità, film che a sua detta ha consacrato Bud Spencer e Terence Hill come entità singola e indivisibile. Uno spaghetti western con una vena scanzonata, diverso da quanto visto fino ad allora.

Andrea ha elogiato la sceneggiatura di Barboni, ispirata ai film di Sergio Leone ma farcita di scazzottate, gag e un tono più leggero rispetto ai precedenti. Un progetto che in molti avevano rifiutato salvo poi trovare l’interesse di Italo Zingarelli, già produttore di alcune pellicole sempre di genere western

La nuova versione del film è stata restaurata dalla Cineteca di Bologna e Rocca delle Macie, nel laboratorio ‘L’Immagine Ritrovata’, con il contributo del MiC. Uscito nelle sale italiane il 22 dicembre 1970, Lo chiamavano Trinità ha segnato un pezzo di storia, diventando amatissimo anche all’estero e registrando uno dei maggiori incassi della storia del cinema nostrano.