Lo sfidante di Lashley e i primi partecipanti ai Money in the Bank match

Con la puntata di Monday Night Raw andata in onda lunedì 21 giugno, immediatamente successiva all’evento Hell in a Cell di cui potete recuperare highlights e risultati con il nostro articolo dedicato, ha ufficialmente preso il via la corsa al prossimo PPV della WWE che coinvolgerà sia Raw che SmackDown ovvero WWE Money in the Bank 2021, sancendo subito lo sfidante di Lashley per il WWE Championship e i primi partecipanti ai due Money in the Bank ladder match.

WWE Money in the Bank 2021 è un altro degli eventi gimmick della WWE e caratterizzato, come facilmente intuibile dal nome, dal caratteristico Money in the Bank ladder match che mette in palio, in una valigetta chiusa sospesa sul ring da catturare con l’ausilio di una scala, una title shot ad una delle cinture della federazione.

Lo sfidante di Lashley e quello di Rhea Rhipley

Sarà Kofi Kingston lo sfidante di Lashley, fresco vincitore della difesa del titolo nel main eventi di WWE Hell in a Cell 2021 contro Drew McIntyre, al WWE Champhionship.

Lashley ha accettato la sfida solo dopo aver battuto in una contesta brutale Xavier Woods in un altro Hell in a Cell match combattuto a sorpresa proprio lunedì sera a Raw.

Non solo Lashley e il suo WWE Championship, Raw ha sancito anche il rematch per il Raw Women’s Championship fra Rhea Ripley e Charlotte Flair dopo il match, conclusosi con una squalifica combattuto a WWE Hell in a Cell 2021.

I primi partecipanti ai Money in the Bank match

Oltre a questi due importanti match, nella puntata di Monday Night Raw si sono anche combattuti i match di qualificazione per i Money in the Bank Ladder Match che quest’anno saranno, almeno per il momento, due, uno femminile e uno maschile, con partecipanti di entrambi i brand.

Per quanto riguarda Raw le rappresentanti nel ladder match femminile saranno: Alexa Bliss e Nikki Cross (che hanno battuto Nia Jax e Shayna Baszler)

Insieme ad Asuka e Naomi (che hanno battuto Eva Marie e Doudrop):

Ricordiamo che proprio Alexa e Asuka hanno già vinto il Money in the Bank Ladder Match rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

Per quanto riguarda Raw i rappresentanti nel ladder match maschile ci sono state non poche sorprese. Ricochet si è qualificato battendo a sorpresa uno dei favoriti ovvero AJ Styles.

John Morrison battuto Randy Orton mentre, sempre a sorpresa:

Riddle ha battuto Drew McIntyre:

I tre perdenti di questa settimana si affronteranno lunedì prossimo per stabilire l’ultimo partecipante di Raw.

Ricordiamo che in entrambi i Money in the Bank Ladder Match si affronteranno 8 partecipanti (4 da Raw e 4 da Smackdown).

WWE Money in the Bank 2021

WWE Money in the Bank 2021 andrà in scena il prossimo 18 luglio dalla Dickies Arena di Fort Worth, Texas. Sarà il primo PPV della WWE al di fuori della Florida e del WWE Thunderdome nonché il primo con la presenza di pubblico dopo Wrestlemania 37.

Il WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione, trasmetterà in esclusiva WWE Money in the Bank 2021. Entrate anche voi nel ring della WWE con l’ultimo videogioco WWE Battlegrounds che potete acquistare su Amazon.