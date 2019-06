Lo Show dei Banana Splits torna in TV con un film horror

Lo Show dei Banana Splits, popolare serie TV per ragazzi degli anni "70 tornerà in televisione con un film horror targato Warner Bros Entertainment. tanto spaventoso quanto violento.

Lo Show dei Banana Splits, serie TV ibrida tra animazione e live action che intrattenne i bambini tra la fine degli anni “60 e l’inizio degli anni “70, tornerà in TV con un film… horror. Una notizia che ha sconvolto non poco i più grandicelli cresciuti con lo show dell’epoca.

La serie prodotta da Hanna-Barbera, prima in assoluto a mescolare cartoon e sequenze live action, raccontava le vicende di una rock band conosciuta come Banana Splits: i componenti del gruppo erano Fleegle (chitarra e voce), Bingo (batteria e voce), Drooper (basso e voce) e Snorky (tastiere ed effetti).

Da quel poco che c’è dato sapere, questa versione de Lo Show dei Banana Splits sarà chiaramente molto diversa tanto dall’originale quanto dal remake del 2008 andato in onda su Cartoon Network: il film racconterà infatti la storia di una famiglia composta da Beth, la madre, Mitch, il padre, ed i fratelli Austin e Harley, che per celebrare il compleanno di quest’ultimo prenderà parte come pubblico ad una puntata dello show televisivo per ragazzi The Banana Splits. Ben presto però, la storia prenderà una piega profondamente diversa da quanto visto in TV, e durante le riprese una sequenza di morti cruente si susseguiranno.

Alla regia del film troviamo Danishka Esterhazy, autori della sceneggiatura originale Jed Elinoff e Scott Thomas. Mentre nel cast troviamo Dani Kind, Finlay Wojtak-Hissong, Romero Carere, Steve Lund e Sara Cunning. Il film in arrivo sul piccolo schermo entro il prossimo anno, verrà prodotto dalla Warner Bros. Entertainment e in collaborazione con il network di fantascienza Syfy.

Nonostante delle precedenti versioni della serie non vi sia traccia nel mercato homevideo italiano, molte voci insistono sul fatto che da noi la reinterpretazione horror di Lo Show dei Banana Splits sarà disponibile in contemporanea mondiale su Netflix, che a più riprese ha reso disponibili sulla piattaforma streaming diverse produzioni provenienti dal canale televisivo.