È notizia di ieri che i fan di Zack Snyder hanno intrapreso una nuova battaglia a colpi di hashtag. Dopo aver convinto Warner Bros. a pubblicare in streaming su HBO Max la Zack Snyder’s Justice League, i loro pollici hanno lanciato l’hashtag #SellSnyderVersetoNetflix: l’intento sarebbe quello di far approdare lo SnyderVerse su Netflix ovvero subappaltare la realizzazione dei film, che proseguirebbe gli archi narrativi dei personaggi DC così come immaginati dal vulcanico regista, al colosso dello streaming. Anche se Warner Bros. Discovery ha confermato che non ci sono più piani per far continuare lo SnyderVerse, ed è pronta ad un nuovo corso cinematografico e televisivo affidato a James Gunn e ai neonati DC Studios, l’ipotesi di ritorno/presecuzione dello SnyderVerse è intrigante.

Se con i DC Studios si procederà ad un rilancio totale o parziale dei personaggi DC al cinema e in televisione, attualmente i piani sono ancora nebulosi, è in qualche modo giusto che lo SnyderVerse venga portato a compimento in maniera dignitosa. È davvero difficile, se non impossibile, però che i fan riescano a far approdare lo SnyderVerse su Netflix: ecco quindi tre valide alternative che potrebbero soddisfare i fan portando a compimento, se non addirittura espandendo, la visione di Zack Snyder in altri media.

Lo SnyderVerse su Netflix? 3 valide alternative per concludere la saga

Una serie a fumetti

Negli ultimi anni DC ha avuto un discreto successo nel far rivivere alcuni suoi storici titoli sotto forma di serie a fumetti come Batman: The Animated Series protagonista della serie Batman – Le Nuove Avventure o ancora i film di Tim Burton e Richard Donner che hanno recentemente beneficiato di sequel cartacei con Batman 89 e Superman 78. Proprio l’idea di uno SnyderVerse cartaceo non è nuova. Qualche mese fa un gruppo di fan provo a trasformare alcuni degli storyboard trafugati dal set in un motion comics dal titolo Justice League 2, progetto poi ovviamente stoppato sul nascere per questioni legali.

Tuttavia l’intuizione è senza ombra di dubbio più che buona. Una serie di graphic novel, sicuramente realizzate da autori di primissimo piano, potrebbe non solo concretizzare la visione di Zack Snyder ma espandere tutto lo SnyderVerse con nuove storie e nuovi personaggi, basti pensare a Martian Manhunter o Lanterna Verde, che troverebbero senz’altro una giusta collocazione nel rinnovato Multiverso DC.

Una serie di film animati

Si potrebbe contestare la mancanza di organizzazione della DC al cinema o l’eccessivo tono soap operistico delle serie TV dell’Arrowverse ma nulla batte DC e Warner Bros. in fatto di film animati. Il DCAMU (DC Animated Movie Universe) nato nel 2013 con la pellicola Justice League: The Flashpoint Paradox è uno dei progetti migliori degli ultimi anni essendo riuscito ad adattare nuovi e vecchi story-arc dei fumetti in un contesto comunque personale e facendo evolvere in maniera originale personaggi e trame.

Uno SynderVerse animato, dai toni ovviamente maturi e con una realizzazione tecnica di un certo livello, sarebbe senza ombra di dubbio intrigante. Non solo, ma anche la soluzione migliore: l’animazione permetterebbe di spingere al limite l’epica visione del regista non sono in termini di storytelling ma anche visivi, senza problemi di budget, inoltre l’animazione permetterebbe agli interpreti dello SnyderVerse di riprendere i loro ruoli seppur solo come doppiatori dei propri personaggi.

Una serie di videogiochi

La terza ed ultima alternativa è quella forse meno praticabile, in termini di budget ma non solo. Una serie di videogiochi ambientati nello SnyderVerse. Le molte trame intessute dal regista nei suoi film infatti permetterebbero di realizzare non solo un videogioco sequel diretto della sua Justice League ma anche di pensare ad una serie di progetti collaterali, con protagonisti i diversi personaggi, che abbraccino diversi generi: dalla avventura punta-e-clicca stile Telltale Games a strategici a turni, dall’action-adventure open world all’action-RPG isometrico stile Diablo.

Uno scenario stimolante ma che necessiterebbe sia di una certa coordinazione che di tempo per la realizzazione cosa che farebbe inevitabilmente “raffreddare” l’interessa intorno allo SnyderVerse. Lo stesso James Gunn ha poi sottolineato come nei progetti dei DC Studios rientrino anche i videogiochi, ma ad oggi, così come per cinema e TV, non abbiamo annunci ufficiali in merito.