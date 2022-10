In occasione dello speciale de I Simpson dedicato ad Halloween la longeva e storica serie animata appena citata si ispirerà a Death Note, altrettanto nota serie manga thriller dal duo Tsugumi Oba e Takeshi Obata.

L’episodio, il numero 6 della stagione 34, andrà in onda domenica 30 ottobre 2022 e si intitola “La paura fa novanta XXXIII” (in Italia sarà disponibile il 31 ottobre su Disney Plus).

Il produttore esecutivo Matt Selman ha svelato nel podcast con Four Finger Discount che lo studio di animazione sudcoreano DR Movie (ha coadiuvato Madhouse nella produzione dell’anime di Death Note e The Rising of The Shield Hero 2, fra gli altri) si è occupato della produzione. Selman ha confessato che si tratta di un vero anime creato da una fantastica azienda che ha saputo catapultare l’universo de I Simpson in quello di Death Note in puro stile anime.

Nel corso delle ultime ore sono emersi online in anteprima due spezzoni dell’episodio.

In merito al primo vi è l’incontro tra Lisa Simpson e il diabolico quaderno della morte. Nella parodia, tuttavia, il quaderno si chiama Death Tome. Ecco a voi di seguito:

The first clip from ‘The Simpsons’ parody of ‘DEATH NOTE’ has been released.

It is animated by DR Movie who also worked on the original series. pic.twitter.com/mmM7IbXc6K

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 25, 2022