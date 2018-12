Lo Spider-Man di Insomniac avrà una serie a fumetti!

Dopo lo straordinario successo del titolo per PS4, lo Spider-Man creato da Insomniac, ovvero quello con il ragno bianco sul petto, sarà ufficialmente parte di una miniserie Marvel a fumetti, che prenderà il via il prossimo anno con una run da sei numeri.

La miniserie si chiamerà Spider-Man: City at War, e ripercorrerà la trama del videogame secondo la visione dello sceneggiatore Dennis Hopeless, che sarà accompagnato ai disegni da Michele Bandini con copertine dello straordinario Clayton Crain, già copertinista dell’evento ragnesco “Spider-Geddon” per il suo numero zero.

Stando a Marvel, per bocca del Direttore Esecutivo di Marvel Games Bill Rosemann, questo di Spider-Man sarà solo il primo progetto a fumetti che avrà lo scopo di riportare su carta le trame di un universo videoludico legato ai personaggi Marvel, anche se non è stato chiarito quali saranno i progetti che seguiranno questo City at War, pur essendo pronti a scommettere che un medesimo trattamento potrebbe subirlo il segretissimo progetto dedicato agli Avengers di Square Enix.

Spider-Man: City at War uscirà il prossimo anno. Stando alle dichiarazioni dell’Editor-in-Chief della Casa delle Idee, CB Cebulski, oltre allo straordinario team creativo, le uscite saranno arricchite dalle copertine di diversi artisti ospiti tra cui il “mostruoso” Adi Granov.