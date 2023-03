Fan delle Spice Girls, ma soprattutto collezionisti Lego, attenzione! Vi segnaliamo che sullo store ufficiale Lego è in sconto del 50% lo splendido set che la compagnia di Billund ha dedicato alle leggendarie Spice Girls, in quella che è un’ottima occasione per acquistare il set, qualora ad esempio non lo possediate già, o qualora vogliate acquistarne un secondo da conservare per il futuro.

Il set, infatti, è più unico che raro, e celebra in modo sfizioso, grazie a 5 BirckHeadz, quello che è stato, senza alcun dubbio, uno dei gruppi pop più famosi della storia, se non il più famoso in assoluto! Dato il prezzo, val certamente la pena approfittarne, visto che parliamo di appena 24,99€, contro i 49,99€ del prezzo originale!

Un affare, per un set davvero carino sia da costruire che da esporre, e che vede come protagoniste proprio le 5 Spice, qui ritratte nel formato BrickHeadz, con figure sfiziosamente rifinite, altre, come da canone per la serie, 8 centimetri.

Pubblicato in occasione del 25° anniversario dell’uscita dell’album Spiceworld, il set è composto da 578 pezzi, ed include anche alcuni piccoli accessori a tema, ritraendo le 5 Spice Girls in quelli che sono gli abiti che più le hanno contraddistinte nell’immaginario collettivo, e con le loro capigliature “classiche”.

Il risultato, una volta assemblato il set, è davvero accattivante e, ne siamo certi, farà la gioia di moltissimi collezionisti, specie dei fan e delle fan di questo intramontabile, ed ormai leggendario, brutto pop-britain.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina cheLego sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare al suo valore originale o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

