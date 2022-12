Nell’Italia che ha dato i natali a Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti e l’ancor più contemporaneo Pier Paolo Pasolini, si stimano circa tre milioni di poeti, con un mercato di riferimento che conta circa mezzo milione di libri di poesia venduti all’anno. Ma com’è dunque possibile che la poesia passi così “inosservata” a un pubblico potenzialmente più ampio? Oggi vogliamo parlarvi di un libro che ci ricorda che la poesia è semplicemente un “modello” di cui gli autori si servono per raccontare le loro storie, con le medesime possibilità (se non maggiori) di far presa sui lettori. Lo Stregone Apache di Joe R. Lansdale pubblicato da Cut-Up Publishing ci dimostra come lo stesso scrittore texano, abbia adottato insolitamente la poesia per continuare a raccontare le sue storie che spaziano tra i suoi generi preferiti, ovvero l’horror, weird, fantascienza, dark, thriller e noir.

Lo Stregone Apache, oltre cento micro racconti in salsa Lansdale

Lo Stregone Apache E Altre Poetiche Osservazioni nasce da un’idea del tre volte premio Bram Stoker Award Alessandro Manzetti, come spiega lo stesso Joe nella sua introduzione. Infatti, fu proprio Manzetti a suggerire a Lansdale di scrivere una raccolta di poesie, dopo averne letta una destinata a una delle sue pubblicazioni. La raccolta vide quindi la luce per la prima volta col titolo originale di Apache Witch and Other Poetic Observation, pubblicato da Independent Legions Publishing in un’edizione cartonata ed extra limitata di sole 180 copie per l’esclusiva libreria The Last Bookstore di Los Angeles. Grazie a Cut-Up Publishing oggi possiamo recuperare quella che fino a poco tempo fa era un’esclusiva (in lingua inglese) ormai andata esaurita.

Lo Stregone Apache è una raccolta di oltre cento poesie, per la precisione 114, ma in questa sede, dopo averle lette una per una, ci sentiamo di confermare che si tratta di micro racconti, tutti tradotti in italiano per questa edizione di Cut-Up magistralmente da Stefano “El Brujo” Fantelli, scrittore horror, dark fantasy e weird, che ha curato anche la prefazione. E per chi conosce bene Lansdale dovrebbe sapere cosa lo aspetta.

Stiamo parlando di uno degli autori più seguiti e prolifici degli ultimi anni, forte di una vastissima produzione letteraria che contempla opere di fantascienza, horror, thriller e noir, ma anche racconti per ragazzi, totalizzando oltre cinquanta opere, tra le quali la famosa trilogia Drive-In e il ciclo di romanzi che vede protagonisti l’inseparabile duo Hap & Leonard. Nel 2022 ha pubblicato per Einaudi il romanzo Moon Lake e Non aprite quella morta, quest’ultima un’antologia insieme alla figlia Kasey Lansdale.

Quello che Joe R. Lansdale stesso definisce “lo stile Lansdale” impregna questa raccolta di poesie ricche del suo solito umorismo nero, che allineandosi ai suoi racconti, la poetica impostata non ha alcuna pretesa di sconvolgere alcun equilibrio, anzi ne prende subito le distanze sin dai primi versi, assumendo la connotazione di micro racconti.

Sarete, quindi, davanti a quello che possiamo definire un vero e proprio volume di “Lansdale in pillole”.

I versi seguono uno schema totalmente libero, esenti da rime, accenti e specifica musicalità. Molte si dilungano in piccoli e autentici racconti, altre colgono di sorpresa il lettore in tre-quattro versi con aperture ed epiloghi spiazzanti. Ognuna delle poesie è ricca di oscurità, grottesca quotidianità, ma anche di situazioni paradossali e pienamente weird, altre ancora farcite dall’inguaribile black humor.