Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha annunciato che il nuovo Structure Deck Attenzione alla Trappolatrice per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, è disponibile ora in Europa e Oceania.

Uno Structure Deck rappresenta probabilmente il punto di partenza ideale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! e, qualunque sia il livello di esperienza di gioco posseduto al momento dell’acquisto, sarà adatto per imparare e acquisire le prime esperienze in merito alla presenza ricorrente di carte e meccaniche chiave, oltre a riprendere la mano dopo un periodo di pausa, grazie all’inserimento di strategie storiche e archetipi che strizzano l’occhio ai giocatori casual, con carte come “Buco Trappola” e “Spolverino dell’Arpia”, ad esempio.

Attenzione alla Trappolatrice è uno structure deck dedicato proprio alla strategia “Trappolatrice”, vista per la prima volta in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Questo particolare tema include la Pianta TERRA e mostri di Tipo Insetto che possono sembrare carini e innocui a un primo sguardo ma non ci vorrà molto per rendersi conto della loro temibile natura. Questa strategia ruota attorno ai mostri “Trappolatrice”, che permettono di piazzare potenti Carte Trappola “Buco Trappola” in cui far cadere i mostri avversari per eliminarli dal Duello. In questo Structure Deck, i giocatori potranno trovare le più note carte “Trappolatrice” e “Buco Trappola”, oltre a nuove e altrettanto potenti carte.

Il nuovo Structure Deck Attenzione alla Trappolatrice è l’occasione perfetta per ottenere iconiche Carte Trappola e molte carte “Buco Trappola”, per poter attirare i propri avversari con un banchetto luculliano dal quale non faranno più ritorno. Inoltre, grazie al recente booster set Ipernova Fotonica, si potranno ottenere nuove carte per portare questo Structure Deck a un livello superiore e potenziarlo come si deve.

Per chi non fosse avvezzo al mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh, tratto dall’omonimo manga, è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari. Nel corso degli anni, sono state introdotte sempre piu’ espansioni e meccaniche, oltre ai piu’ svariati temi e archetipi, che lo hanno reso, a differenza di altri giochi di carte collezionabili, molto variegato e complesso, potendo ogni giocatore scegliere una strategia completamente diversa e con meccaniche anche opposte e contrarie a quelle dei propri avversari.

Per chi invece fosse interessato alla storia narrata nel manga di Yu-Gi-Oh! (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, in occasione dell’uscita dell’uscita della Complete Edition) questa la sinossi ufficiale:

“Dopo aver risolto il rompicapo celato in un bizzarro gioiello egizio, la vita di Yugi Muto cambia: un misterioso e spietato alter ego prende il controllo del suo corpo per affrontare le più crudeli delle sfide: i Giochi delle Tenebre.”

