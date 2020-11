Lo Studio Ghibli regala ai fan i fotogrammi dei suoi film

Il leggendario studio di animazione giapponese, lo Studio Ghibli, sta distribuendo, gratuitamente, contenuti creativi tramite il proprio blog, per creare un po’ di felicità ai propri fan durante questo difficile periodo di pandemia.

Lo studio ha appena rilasciato altre 250 immagini tratte dai suoi lungometraggi animati, che lo Studio Ghibli offre al pubblico per uso gratuito “entro i limiti del buonsenso”. Nel mese di Settembre Studio Ghibli ha rilasciato un tesoro di 400 immagini gratuite da utilizzare, provenienti da otto dei suoi film classici. Lo studio ha anche annunciato che rilascerà nel tempo immagini provenienti dalla sua intera filmografia. I film dello Studio Ghibli sono famosi per la loro incredibile arte e questa collezione è un’ottima occasione per ammirare i fotogrammi da vicino. Per il mese di Novembre lo Studio Ghibli ha pubblicato una collezione di 250 immagini, suddivise a gruppi di 50. I fotogrammi che possiamo ammirare provengono da:

Il mio vicino Totoro, film di animazione del 1988 scritto e diretto da Hayao Miyazaki.

Pom Poko, film di animazione del 1994, scritto e diretto da Isao Takahata su un progetto di Hayao Miyazaki.

Si sente il mare, film di animazione del 1993, con la regia di di Mochizuki Tomomi, scritto da Kaori Nakamura, bassato sul soggetto originale di Himuro Saeko.

Porco Rosso, film d’animazione del 1992, scritto e diretto da Hayao Miyazaki, prodotto da Toshio Suzuki.

Kiki consegne a domicilio, film di animazione del 1989, scritto, diretto e prodotto da Hayao Miyazaki e basato sulla storia originale di Eiko Kadono.

Sul sito dello Studio Ghibli si possono trovare anche i fotogrammi ufficiali di La città incantata, Il castello errante di Howl, Principessa Mononoke, La ricompensa del gatto, I miei vicini Yamada, I sospiri del mio cuore, Quando c’era Marnie, La storia della Principessa Splendente, Si alza il vento, La collina dei papaveri, Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento, Ponyo e Ghiblies Episode 2. Oltre a queste fantastiche gallerie (e gli sfondi gratuiti di Zoom rilasciati in Aprile), i film dello Studio Ghibli sono anche approdati su HBO Max, quando il servizio è stato lanciato in Maggio, e su Netflix, in regioni al di fuori degli Stati Uniti, Canada e Giappone, con ben 21 titoli, nel mese di Febbraio.