Lobbies verrà distribuito in Italia da Magic Store

Magic Store sarà il distributore ufficiale ed esclusivo in Italia di Lobbies, il primo gioco che tratta le tematiche dell' "arcobaleno" LGBTQI

Grandi notizie per chi lo aspettava da tempo: Magic Store sarà il distributore ufficiale ed esclusivo in Italia di Lobbies, gioco di carte asimmetrico da 2 a 4 giocatori con 4 modalità diverse di gioco (e un alto indice di rigiocabilità).

Progettato per essere al 100% inclusivo, le tematiche del gioco prevedono ogni singola sfumatura dell’arcobaleno LGBTQI ( Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer intersessuali ), utilizzando anche simbologia e colori idonei per giocatori e giocatrici daltoniche. Abbandonate le idee di Lobby Gay: in questo gioco esiste solo divertimento, colore e tante cose politicamente scorrette, all’interno delle 4 Lobby disponibili nel gioco, divise in Attivisti, Edonisti, Queer e Upperclass.

Lobbies arriverà venerdì 19 aprile in commercio, ma potrete trovarlo in anteprima alla fiera Modena Play presso lo stand MS Edizioni (Padiglione A – Stand 18) in quantità limitate. Le copie verranno consegnate direttamente da La Gilda del Cassero, progetto di laboratorio ludico per riunire giocatori e giocatrici sotto la bandiera del Cassero LGBT Center.

LOBBIES è il primo gioco di carte italiano a tematica LGBTQI. Amministra denaro, coordina militanti, sfrutta il consenso ed esercita la propaganda. Controlla i luoghi attraverso i tuoi personaggi, organizza eventi e lanciali con successo superando le macchinazioni avversarie. Porta la tua LOBBY al trionfo.

Pianifica ogni evento usando al meglio le peculiarità del tuo mazzo. Estendi la tua influenza con party, vernissage, parate, drag show, flashmob, proteste, sexparty, reading di poesie, sfilate di moda o campagne di prevenzione. Occupare il teatro comunale? Inaugurare un Club? Promuovere una raccolta Firme? Trasformare il parco pubblico in un cruising?

Informa, manifesta e lotta, boicotta, sostieni o semplicemente balla fino al mattino. Tutto può succedere nella città di LOBBIES e sarai tu a decidere cosa far accadere!

LOBBIES è un gioco di carte da 2 a 4 giocatori dalla grande rigiocabilità con ben 4 diverse modalità di gioco. Le condizione di vittoria saranno infatti determinate da quattro diverse carte scenario.