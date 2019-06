Lobo: arriva una serie TV dedicata?

SyFy ha recentemente annunciato il progetto una nuova serie TV incentrata sul cacciatore di taglie Lobo, in poche parole sarà uno spin-off di Krypton.

Il canale televisivo SyFy ha recentemente annunciato di avere in progetto una nuova serie televisiva interamente incentrata sul cacciatore di taglie Lobo. Si tratterà quindi di uno spin-off della serie Krypton. Lobo, creato nel 1983 da Keith Giffen e Roger Slifer, presto potrebbe fruire di una serie TV interamente dedicata.

Emmett J. Scanlan, che vestirà i panni del cacciatore di taglie nel secondo capitolo di Krypton, potrebbe prendere parte al nuovo progetto ed entrare a far parte del cast del futuro spin-off. In attesa di novità su questa nuova produzioneLobo, apparso per la prima volta in un fumetto nel 1983, tornerà nella giornata di oggi su SyFy nella seconda stagione di Krypton.

Sono ancora molti i dubbi in merito al nuovo progetto che vedrebbe Cameron Welsh come produttore esecutivo e nell’attesa di nuove informazioni sullo spin-off dedicato a Lobo proponiamo la sinossi ufficiale della seconda stagione di Krypton dove il personaggio è già presente:

“E se Superman non fosse mai esistito? Ambientato due generazioni prima della distruzione del pianeta natale di Superman, KRYPTON segue Seg-El (Cameron Cuffe), il leggendario nonno dell’Uomo d’Acciaio, da giovane mentre combatte per salvare il suo pianeta natale dalla distruzione. La seconda stagione ci riporta ad una Kandor cambiata, bloccata in una battaglia per la sua libertà e il suo futuro. Il generale Dru-Zod (Colin Salmon) ha ora il controllo. È in missione per ricostruire Krypton secondo i suoi ideali e per assicurare il suo futuro conquistando l’universo. Di fronte ad una prospettiva desolante, il nostro eroe, Seg-El, tenta di unire un gruppo disperso di ribelli nel tentativo di sconfiggere Zod e ridare speranza al loro amato pianeta. La loro possibilità di redenzione è tuttavia minacciata dalle loro tattiche opposte, dalle alleanze mutevoli e dai confini morali in conflitto – costringendo ciascuno di loro a determinare individualmente fino a che punto sono disposti ad andare alla ricerca di un domani migliore”.