L’attesa è finalmente finita: Netflix ha da poco pubblicato il trailer della seconda stagione di Lock & Key, la serie tratta dai fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, comunicando anche la data di uscita sulla piattaforma.

Lock & Key Stagione 2, trailer e data di uscita su Netflix

Netflix ha da poco diffuso sui propri canali il teaser trailer della nuova stagione di Lock & Key, adattamento televisivo della serie a fumetti scritta da Joe Hill, nome d’arte di Joseph Hillström King, e disegnata da Gabriel Rodriguez. Tutti gli episodi della stagione arriveranno come di consueto sulla piattaforma di streaming il prossimo 22 Ottobre 2021.

Lock & Key ha come protagonisti i fratelli Tyler, Kinsey e il piccolo Bode Locke che, dopo aver perso il padre in circostanze tragiche, decidono di trasferirsi insieme alla madre nell’enorme casa della famiglia Locke, la Keyhouse. I tre ragazzi scopriranno poco a poco non solo i segreti della famiglia Locke, ma anche delle chiavi magiche, ognuna con poteri diversi: a Keyhouse esistono chiavi che possono farti entrare nella mente di chi più preferisci, altre che ti permettono di diventare un fantasma, e altre ancora che possono persino animare le ombre. I tre Locke scopriranno presto di non essere i soli ad essere attratti dai misteriosi oggetti, attirando su di loro le attenzioni di personaggi e creature terrificanti che metteranno in serio pericolo la loro vita e quella di chi gli è più caro.

Locke & Key, come detto prima, è una serie tratta dai fumetti scritti da Joe Hill, lo pseudonimo con cui si firma Joseph Hillström King, figlio d’arte del maestro Stephen King. In Italia, questi fumetti sono stati pubblicati a Magic Press, e vi consigliamo caldamente di recuperarli, magari proprio in tempo per l’uscita della nuova stagione della serie.

La serie tv di Locke & Key di Netflix è stata adattata dallo stesso Joe Hill, su produzione di Ra’uf Glasgow e Kevin Lafferty. A costituire il cast della seri troviamo Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), Petrice Jones (Scot Cavendish), Laysla De Oliveira (Dodge) e Griffin Gluck (Gabe/Dodge).