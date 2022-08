Locke & Key 3, la stagione finale della serie targata Netflix, sarà disponibile fra pochissimi giorni sulla piattaforma. Nonostante le scelte narrative si discostino, in alcuni punti, dalla serie a fumetti su cui si basa, le scelte narrative adottate in questa stagione hanno imbastito una serie di eventi che portano a una conclusione naturale delle vicende raccontate. Ma, nel complesso, cosa possiamo aspettarci da quest’ultima stagione?

Locke & Key 3: un viaggio attraverso i mondi e il tempo

Locke & Key nasce come serie a fumetti dalla penna di Joe Hill, figlio del romanziere horror Stephen King, e dalle illustrazioni di Gabriel Rodriguez; in Italia la serie a fumetti è edita da Magic Press Edizioni. Acquistate i volumi del fumetto originale di Locke & Key su Amazon.

Come abbiamo già accennato, le vicende e alcune chiavi presenti nella serie televisiva targata Netflix non sono fedeli all’opera originale, ma questo non deve essere visto necessariamente come un difetto: trattandosi di media differenti, che si rivolgono, quindi, a un pubblico in parte differente dai lettori del fumetto originale, anche il linguaggio adottato e determinate scelte stilistiche e narrative possono subire delle variazioni; inoltre, la serie è realizzata anche grazie al lavoro di altri professionisti, che hanno quindi aggiunto il proprio tocco personale a Locke & Key 3.

Senza scendere troppo nei dettagli della trama per evitare spoiler, in questa ultima stagione della serie incontrerete alcune vecchie conoscenze, ma anche delle nuove chiavi. Una in particolare, quella del tempo, che potete vedere nel teaser trailer di Locke & Key 3 avrà un ruolo fondamentale nell’evolversi delle vicende:

Quello delle chiavi è un espediente narrativo originale e incredibilmente versatile: grazie ad esse, infatti, è possibile, ad esempio, aumentare la propria forza fisica o aprire porte che portano nel luogo desiderato; oltre a queste abilità, che sono piuttosto semplici e classiche, ne esistono altre che aprono le porte a mondi del tutto nuovi: il mondo degli spiriti, la psiche umana e, ora, anche il tempo.

Non vi sveleremo come funziona questa nuova chiave, ma, se siete degli appassionati di viaggi nel tempo, inizierete a porvi tutta una serie di domande: in generale, come funziona questa chiave? È possibile interagire con le persone nel passato? Se sì, queste interazioni alterano in qualche modo il naturale flusso del tempo? Se sì, in che modo? Magari si creerà una linea temporale parallela differente da quella originale, come in Ritorno al Futuro? Oppure il passato non si può alterare, come nelle prime due stagioni di Dark? Anche il viaggio nel tempo, un topos classico della fantascienza, offre un’infinità di possibilità, e di certo l’iterazione di Locke & Key 3 è piuttosto originale, oltre che molto semplice da comprendere (diversamente dalla già menzionata serie Netflix Dark).

Il passato e il presente interagiscono fra di loro in modi diversi, in Locke & Key 3, fornendo così la base per un racconto che sarà intrattenervi piacevolmente; anche la tensione non mancherà di certo nella stagione finale della serie.

Key House chiude i battenti

Diciamo subito che il punto interrogativo alla fine del titolo qui in alto è più che altro una provocazione, che andremo subito a spiegare. Le notizie ufficiali hanno più volte annunciato e ribadito che Locke & Key 3 sarà l’ultima stagione della serie: su questo non c’è alcun dubbio. Teniamo a ribadirlo per tutti gli appassionati della serie che potrebbero aspettarsi una stagione 3 della serie, anche alla luce dell’ultimissima scena, che si chiude con un piccolo dettaglio che sembrerebbe presagire che, anche se la serie si è conclusa, la storia non è ancora giunta al termine; un particolare, questo, di cui non abbiamo ben compreso il significato e la funzione.

La magia negli occhi

Un altro aspetto fondamentale per una serie televisiva fantasy sono le ambientazioni e l’impiego degli effetti speciali, atti a riprodurre gli effetti della magia e le rappresentazioni mentali dei diversi personaggi. Sotto questo punto di vista, Locke & Key 3 si mantiene su un buon livello, contribuendo a creare quella sospensione dell’incredulità che ci fa immedesimare nella storia facendosi reputare plausibili elementi del tutto irreali.

Dal punto di vista della tavolozza di colori, Locke & Key 3 vede un uso preponderante dei colori caldi, affidandosi a quelli freddi principalmente per rappresentare il mondo degli spiriti e le ambientazioni esterne in cui è presente la neve, per trasmettere ulteriormente agli spettatori un senso di freddo. Anche il cast di attori si dimostra all’altezza delle aspettative, conferendo in questo modo ulteriore verosimiglianza alla serie nel suo insieme.

Conclusioni

Alcune scelte narrative, come la reintroduzione di vecchi personaggi la cui storia sembrava essersi già conclusa, danno l’impressione di vedere qualcosa di “riciclato”, per cui, forse, sarebbero state auspicabili scelte del tutto differenti. Alcuni sviluppi del racconto, poi, sono piuttosto prevedibili. Nonostante questo, però, Locke & Key 3 è una buona conclusione per la serie che chiude il cerchio su tutte le questioni rimaste in sospeso nelle stagioni precedenti.

Inoltre, grazie all’introduzione di nuovi filoni della storia, che si aprono e si chiudono nei limiti della stagione stessa, il racconto è ricco di elementi che donano all’insieme un piacevole dinamismo. Storia, narrazione, performance attoriali, effetti speciali e colonna sonora creano un insieme che fa di Locke & Key 3 una stagione conclusiva di buona qualità.

Locke & Key 3, la stagione conclusiva della serie, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 10 agosto. Sulla medesima piattaforma è anche possibile recuperare le prime due stagioni: acquistate Fire Stick TV su Amazon per trasformare la vostra TV in una smart TV e godervi Locke & Key 3 e altri contenuti comodamente sul divano.