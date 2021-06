Loki, il Dio degli Inganni, è di nuovo all’opera, ma questa volta non se ne va il giro con il Tesseract a provocare un bel po’ di caos nella linea temporale. Sembra che il nuovo obiettivo di Loki sia quello di boicottare il successo dei Lucky Charms, una popolare marca di cereali statunitense.

Loki “boicotta” i cereali Lucky Charms

La General Mills, per celebrare l’uscita di Loki, l’ultima serie dei Marvel Studios su Disney+, che debutterà mercoledì 9 giugno, ha deciso di lanciare un’insolita campagna che vede protagonista un’edizione limitata dei suoi Lucky Charms. Per un po’ di tempo sarà quindi disponile la versione “Loki Charms” dei cereali, che vede Loki prendere il posto del famoso lepricauno, marchio di fabbrica dei cereali.

Verranno messe sul mercato solo 3500 scatole di Loki Charms e sarà possibile acquistarle su MischievouslyDelicious.com a partire dalle 11 a.m. di mercoledì 9 giugno, in coincidenza con la prima di Loki su Disney+. Ogni scatola di Loki Charms costerà 8 dollari e il prezzo include la spedizione.

Qui sotto potete guardare lo spot che presenta l’iniziativa:

Sul sito è stato inserito un codice che chi vorrà comprare i creali prima del tempo dovrà decifrare. Ma affrettatevi perché solo i primi 1000 che indovineranno il codice potranno mettere le mani sui Loki Charms in anticipo.

Questa non è un’iniziativa unica nel suo genere. In concomitanza con l’uscita dei film di Spider-Man e di Star Wars, l’Uomo Ragno e C-3PO avevano preso il posto delle mascotte della Kellogs. Stessa cosa è successa per celebrare l’uscita di Ghostbusters: Afterlife.

A proposito di Loki

Loki, la nuova serie Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe, si svolgerà sull’onda degli eventi di Avengers: Endgame, in particolare di un momento preciso della pellicola. A impersonare nuovamente il fratellastro di Thor sarà Tom Hiddleston, attore britannico che sin dalla prima apparizione in Thor ha saputo caratterizzare al meglio il dio asgardiano.

Loki sarà disponibile dal 9 giugno su Disney+, con cadenza settimanale, per un totale di sei episodi, con il finale previsto il 14 luglio. Oltre a Tom Hiddleston, che riprende il ruolo di Loki, faranno parte del cast Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Lecus Renslayer) e Wunmi Mosaku (Hunter B-15).

