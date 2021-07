Loki: c’era anche Chris Hemsworth nell’episodio 5

Il Thor del Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth, ha partecipato, in qualche modo, nell’ultimo episodio della serie Loki di Disney+. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Loki e la misteriosa presenza di Chris Hemsworth

La regista Kate Herron ha confermato la presenza, nell’episodio più recente della serie live-action Loki, di Chris hemsworth, il celebre attore ormai da tempo associato, nella mente degli appassionati, alla versione cinematografica del personaggio di Thor.

Se ne è parlato durante una discussione sul podcast ForAllNerds, di cui è stata pubblicata una clip su Instagram a riguardo. Parlando di quanto fosse contenta dei contributi del team creativo per aggiungere piccoli tocchi di stile e di umorismo al quinto episodio della serie, Herron ha detto:

“E Throg, ovviamente. Abbiamo registrato Chris Hemsworth per quello, tra l’altro… è una registrazione completamente nuova. Non riciclata“.

Questo conferma che la voce originale di Thor in versione rana, noto anche come Throg, appartiene proprio all’attore che impersona Thor nel MCU!

Potete trovare la clip video qui in basso:

L’introduzione dell’incarnazione anfibia di Thor era originariamente prevista per il primo episodio della serie, ma la sua scena non è stata inserita all’interno di quella puntata. Il titolo dell’episodio 5, Viaggio nel mistero, deriva dal fumetto del 1962 in cui Thor appare per la prima volta. Nell’episodio, Throg è intrappolato sottoterra in un barattolo sigillato mentre Loki si avvicina al nascondiglio dei suoi sé alternativi.

Lo scrittore Eric Martin ha osservato:

“I fan dei fumetti noteranno la Rana del Tuono in quel barattolo. In realtà abbiamo girato una scena per il Time Theatre nell’Ep 1 in cui Loki viene preso a pugni da Thor rana, ma abbiamo dovuto tagliarla“.

Creato da Michael Waldron e diretto da Kate Herron, Loki è interpretato da Tom Hiddleston come Loki, Owen Wilson nei panni di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Ravonna Renslayer, Wunmi Mosaku nella parte di Hunter B-15, Tara Strong come Miss Minutes, Eugene Cordero in veste di Casey, Sasha Lane nel ruolo di Hunter C-20 e Sophia Di Martino come Sylvie, con Richard E. Grant e Jack Veal.

I nuovi episodi di Loki sono disponibili per la visione in anteprima ogni mercoledì su Disney+.