Loki: ecco il primo poster ufficiale della serie Marvel

Disponibile da oggi la nuova key art di Loki, l’inedita serie originale Marvel Studios che debutterà in esclusiva su Disney+ l’11 giugno 2021. Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore. Tutti gli episodi verranno diretti da Kate Herron.

Tempo fa Tom Hiddleston aveva anticipato quanto segue:

Negli anni tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame mi sono state fatte due domande: Loki è davvero morto, e cosa sta facendo Loki con quel cubo? La serie risponderà ad entrambe le domande.

Tom Hiddleston interpreterà nuovamente il fratello di Thor dopo gli eventi mostrati nei film del Marvel Cinematic Universe, rivelando quanto accaduto al personaggio dopo che in Avengers: Endgame fugge da New York con il Tesseract. Ricordiamo che Loki o Loptr, nella mitologia norrena e nel credo norreno, è il dio della grande astuzia e degli inganni ma anche della distruzione, ingegnoso inventore di tecniche, paragonato ad altre divinità ambigue aventi il ruolo del trickster o truffatore. È una figura ambivalente nel pantheon norreno. In alcuni miti è compagno di Odino e Thor, mentre in altri è colui che attenta all’ordine cosmico, ingannatore, attaccabrighe, temibile e camaleontico, a volte maligno.

