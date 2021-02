Loki – la data di uscita della serie TV Disney+

Disney+ e Marvel Studios hanno ufficializzato la data di uscita di Loki, attesissima serie TV in cui Tom Hiddleston riprenderà il ruolo del Dio degli Inganni che aveva già interpretato con enorme successo e riscontro di critica e pubblico nel Marvel Cinematic Univers.

Loki debutterà sulla piattaforma Disney+ il prossimo 11 giugno 2021, con circa un mese di ritardo rispetto al precedente annuncio durante il Disney Investor Day che la dava come in partenza a maggio 2021.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale potete utilizzare questo link

Michael Waldron, showrunner e sceneggiatore principale della serie, aveva precedente parlato della serie dicendo che:

Penso che sia la lotta con l’identità, chi sei, chi vuoi essere. Sono davvero attratto dai personaggi che lottano per avere il controllo su questo. Certamente abbiamo visto che nei primi 10 anni di film è fuori controllo nelle parti cruciali della sua vita, è stato adottato e tutto ciò si manifestava con rabbia e disprezzo verso la sua famiglia.

Loki, la trama e il cast

Loki vedrà il Dio degli Inganni ricomparire dopo gli eventi di Avengers: Infinity War in fuga, ma non si tratta dello stesso Loki bensì di una versione proveniente da una linea temporale alternativa, come visto in Avengers: Endgame, che grazie alle Pietre dell’Infinito sta vagando in lungo ed in largo nella storia cambiando avvenimenti fondamentali. Sulle sue tracce c’è però il TVA meglio conosciuto come Time Variance Authority.

Lo sceneggiatore, nonché produttore esecutivo e showrunner di Loki, sarà Michael Waldrton, affiancato dalla regia di Kate Herron. Nel cast oltre a Tom Hiddleston compariranno Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

Eccovi il trailer pubblicato lo scorso dicembre:

Loki sarà la terza serie TV del Marvel Cinematic Universe ad approdare su Disney+ dopo WandaVision e l’imminente The Falcon and the Winter Soldier.

Fra le altre serie in arrivo invece ci sono Ms. Marvel, Hawkeye, She-Hulk e Moon Knight.