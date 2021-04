Loki: la serie TV Marvel avrà una seconda stagione?

Dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, sul catalogo Disney+ sarà il turno di Loki, la prima serie dedicata al Dio dell’Inganno interpretato nel Marvel Cinematic Universe dall’ormai celebre Tom Hiddleston. La produzione della serie è stata interrotta a marzo 2020 a causa dell’emergenza per il coronavirus, per poi riprendere ufficialmente i lavori a settembre dello stesso anno.

Loki - Disney, All Rights Reserved

Un gran numero di fan si sta chiedendo se la serie dedicata a Loki sarà composta da una singola stagione, sulla falsariga delle avventure di Wanda e Visione, oppure no. Nate Moore, vicepresidente della produzione e sviluppo di Marvel Studios, ha recentemente parlato con IndieWire della possibilità che i vari show Marvel possano durare più di una singola stagione (qui la notizia originale). Se per quanto riguarda WandaVision, Moore ha sostanzialmente confermato che non si avranno altri cicli di episodi, per Loki le cose potrebbero andare diversamente.

Moore ha infatti dichiarato che nella serie dedicata al Dio dell’Inganno vi è una tale quantità di elementi narrativi, che la storia si presta facilmente a più stagioni. Il produttore ha inoltre aggiunto che, secondo il suo punto di vista, Hiddleston ha davvero dato il massimo a livello di interpretazione, tanto che la serie mostrerà lati davvero molto diversi del personaggio rispetto a quanto visto nei vari film appartenenti al MCU, mettendo in luce le sue reali qualità.

Dopo essere stato ucciso dal titano pazzo Thanos nelle sequenze iniziali di Avengers: Infinity War, abbiamo infatti visto Loki “tornare” in Endgame, più precisamente nell’anno 2012. Dopo essere riuscito a rubare il Tesseract, il Dio ha inavvertitamente creato più linee temporali, cosa questa che ha costretto la Time Variance Authority (o TVA) a intervenire. Il fratellastro di Thor dovrà quindi trovare un modo per riuscire a ristabilire l’esatto ordine del tempo.

Nel cast dello show, anche Owen Wilson (nei panni di Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant e Cailey Fleming. Loki debutterà su in esclusiva su Disney+ a partire dall’11 giugno 2021.