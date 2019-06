Loki la serie tv sarà un nuovo punto di partenza

In un'intervista con The Hollywood Reporter Tom Hiddleston ha parlato del suo rapporto con Loki e della nuova serie tv che lo vede protagonista.

Tra i molti contenuti che si potranno vedere sulla piattaforma Disney+, le nuove serie tv basate sui protagonisti del MCU sono sicuramente dei contenuti che stanno generando moltissimo hype a partire dal primo annuncio ufficiale.

Le serie tv saranno distribuite da Disney appositamente sulla loro piattaforma di streaming. Si tratterà di uno dei più grandi investimenti dei Marvel Studios, perché saranno produzioni ad alto budget paragonabili a film in più parti che coinvolgeranno gli attori originali dei film.

Tra le i titoli che vedremo in futuro ci sarà anche l’attesissima serie tv dedicata a Loki.

In occasione di un’intervista rilasciata da Tom Hiddleston a The Hollywood Reporter, l’attore britannico ha svelato qualche dettaglio in più sulla serie tv e sul suo rapporto con il personaggio.

Hiddleston ha commentato che il punto forte delle serie tv sarà rappresentato dalle potenzialità della narrazione e dalle connessioni che creerà con gli spettatori definendola una fonte costante di sorprese. Hiddleston si è detto deliziato dal fatto che si tratterà di materiale canon connesso ai film, poiché in tutti questi anni in cui ha vestito i panni del dio dell’inganno ha potuto apprezzare ed imparare le molte sfaccettature del personaggio.

Secondo l’attore Loki è una figura al contempo intelligente e vulnerabile. Loki è animato da una grande rabbia ma anche in qualche modo una persona danneggiata che nasconde il suo malessere con il suo umorismo tagliente.

Per l’attore tutti questi tratti del personaggio sono quelli che hanno fatto in modo che Loki stabilisse un legame molto forte con gli spettatori. La serie tv sarà un nuovo punto di partenza per il personaggio, che avrà modo di venire sviluppato in modo unico e speciale.

La serie tv di Loki è prevista per il 2020 e al momento non ci sono altre notizie riguardo le serie in produzione che approderanno su Disney+. Siamo ragionevolmente certi che nei prossimi mesi, in occasione del San Diego Comic Con (18-21 luglio 2019) e della convention Disney D23 Expo (23-25 agosto 2019) emergeranno nuovi dettagli.