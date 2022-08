Uno dei tratti più noti del Marvel Cineamtic Universe è l’estrema attenzione con i cui i Marvel Studios monitorano la fuga di notizie. Attori come Tom Holland, noto per la sua ingenua propensione agli spolier, sono tenuti sotto stretto controllo, ma anche questa attenzione viene estesa anche ai volti delle serie del Marvel Cinematic Universe, che specie nella Fase Quattro del franchise sono divenute il motore principale della saga. A testimoniare questo rigido controllo è la star di Loki, Owen Wilson, ripreso dalla Marvel per aver spoilerato dettagli del suo personaggio.

Owen Wilson svela di aver avuto difficoltà nell’evitare di fare spoiler di Loki

In Loki, Wilson ha interpretato l’agente della TVA Mobius M. Mobius, inizialmente controllore di Loki e infine apparentemente suo amico. La serie è stata il primo vero passo verso la costruzione del multiverso del Marvel Cinematic Universe, e la seconda stagione è uno dei capitoli più attesi del futuro del franchise.

Parlando del suo rapporto con la produzione e con i Marvel Studios durante un’intervista con ComicBook.com, Owen Wilson ha ammesso di esser stato ripreso dalla Marvel per degli involontari spoiler su Loki:

“Ho parlato di come ho lavorato su diverse cose, ma considerata l’estrema segretezza che circonda queste cose, non ho subito compreso di esser andato troppo oltre finchè non l’ho visto. La fan base è così appassionata ed eccitata che la Marvel si impegna molto per mantenere intatta la sorpresa per gli spettatori. Quindi, quando vieni coinvolto in questi progetti, finisci per camminare sulle uova, perché, sai, non sei mai sicuro di cosa dire. Questa cosa accade nell’episodio 3 o 4? E la gente lo ha già visto? E così, fatichi a ricordarti e finisci per dire qualcosa sugli eventi scioccanti che stanno per avvenire”

Motivo per cui, Wilson tende a non commentare cosa accadrà nella seconda stagione di Loki, considerato che il suo personaggio sembra esser morto nella prima stagione della serie. Non ci resta quindi che attendere la prossima estate, quando la seconda stagione di Loki arriverà su Disney+.

L’offerta di Disney+