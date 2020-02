Loki: Owen Wilson entra a far parte del cast della serie di Disney+

La serie televisiva Loki per Disney+ si arricchisce via via di nuovi dettagli sull’onda dell’inizio delle riprese.

The Hollywood Reporter ha appena confermato che l’attore Owen Wilson è in trattative per entrare nel cast dello show per affiancare, così, il protagonista principale, Tom Hiddleston.

I cinefili più attenti si ricorderanno che non è di certo la prima volta che Owen Wilson e Tom Hiddleston lavorano insieme, visto che avevano avuto già modo di affiancarsi vicendevolmente nel film di Woody Allen Midnight in Paris, e adesso avranno modo di ritrovarsi in casa Marvel per rinnovare la loro collaborazione.

Per Wilson, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli più scanzonati come in Zoolander, 2 single a nozze o Pallottole cinesi, è la prima esperienza attoriale in un progetto targato Marvel, in un ruolo, poi, che si presuppone sarà uno dei principali.

La prima stagione di Loki è stata scritta da Michael Waldron che dallo show è anche il produttore esecutivo e vedrà il Dio asgardiano in una versione temporale antecedente agli eventi di Avengers: Infinity War, pellicola dove il personaggio era stato ucciso per mano di Thanos.

La Disney avrebbe chiesto persino a Michael Waldron, noto per aver sceneggiato la serie animata Rick & Morty, di collaborare alla stesura del progetto.

In attesa di aggiungere ulteriori tasselli, non possiamo che seguire alcuni ventilati indizi rilasciati da Tom Hiddleston in merito alla serie, già considerata uno dei titoli di punta del nuovo servizio di streaming della Casa di Topolino:

Ero a conoscenza sin dalla prima volta che Loki fosse una figura complessa. È intelligente, ma anche vulnerabile. Dentro di lui convivono ira e smarrimento. È perso, ferito, ma non manca mai di manifestare il suo senso dell’umorismo. Quando mi offrirono la parte pensai fosse un’opportunità senza pari entrare a far parte di questa serie di film. E comparso in questa ragnatela di film. Non mi sarei tuttavia mai aspettato potesse ottenere un successo simile.

Disney porterà in seguito sulla sua piattaforma altri titoli Marvel, come una serie su Hawkeye, una su Falcon e Winter Soldier e una su Scarlet e Visione.