Loki potrebbe comparire anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Dopo il finale di stagione di Loki, la nuova incredibile serie Marvel presente nel servizio di streaming Disney+, è stato riferito che Tom Hiddleston apparirà come il Dio dell’Inganno anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il sequel guidato da Benedict Cumberbatch è, attualmente, in competizione con Spider-Man: No Way Home come titolo in uscita più atteso del MCU considerando che entrambi, sicuramente, tratteranno il discorso del Multiverso.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: le attuali novità

Poco si sa di entrambi i film, ma sappiamo che in Doctor Strange, Elizabeth Olsen tornerà come Scarlet Witch dopo la sua nomination agli Emmy per WandaVision, anche se non è chiaro se sarà amica o meno dello Stregone Supremo. Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor riprenderanno nuovamente i loro ruoli rispettivamente come Wong, Christine Palmer e Mordo. Nuovo nell’universo Marvel sarà Xochitl Gomez, che interpreterà il personaggio del multiverso America Chavez.

Per quanto riguarda Loki, The Hollywood Reporter ha riferito che il personaggio apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Marvel deve ancora confermare se questo sia vero o meno, né sono stati fatti annunci riguardanti altri personaggi di Loki che potrebbero potenzialmente apparire nel sequel di Doctor Strange. È chiaro, però, che i Marvel Studios hanno dei piani molto grandi per il Dio dell’Inganno tanto da aver già annunciato, nelle scorse ore, la stagione 2 della serie Loki. Gli eventi del finale della serie, senza troppi spoiler, alla fine portano alla rottura della Linea Temporale Sacra e questo sarà probabilmente il punto di ingresso per Loki in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Era già stato riferito che la serie avrebbe portato direttamente al prossimo film dello Stregone Supremo, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che avrebbe avuto questo collegamento diretto. Sembra anche indicare che Kang potrebbe essere il cattivo del sequel di Doctor Strange, o almeno fare la sua comparsa in qualche modo. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali e l’uscita del film attesa per marzo 2022.

