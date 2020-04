Loki (The Avengers) – S.H. Figuarts di Tamashii Nations

La nuova action figure di Loki, tratta dal primo film sui Vendicatori Marvel (The Avengers), è l’ultima proposta di Tamashii Nations per la sua linea S.H.Figuarts. Questa serie di collezionabili suddivisa in varie macro categorie ha diversi personaggi ispirati ai film del Marvel Cinematic Universe.

Come sempre, l’action figure sarà realizzata solamente in PVC e raggiungerà un’altezza di circa 16 cm e sarà estremamente snodabile. All’interno della confezione potremo trovare numerose parti intercambiabili e diversi accessori aggiuntivi. Come possiamo vedere dalle immagini saranno presenti: due teste, un elmo removibile, quattro paia di mani intercambiabili, due tipi di Scettro dei Chitauri e il Tesseract.

Loki è il personaggio interpretato su grande schermo da Tom Hiddleston. Dopo i fatti del primo di Thor, Loki arriva sulla terra al comando di un esercito di Chitauri per governare la razza umana come loro Re, a condizione che acquisisse il Tesseract per Thanos. Una volta arrivato sul pianeta, Loki riuscì ad impossessarsi del Tesseract e usò il suo potere per aprire un wormhole sopra la città di New York e causò l’invasione dei nemici. Purtroppo tutti i pani del Dio dell’inganno fallirono e fu sconfitto dai Vendicatori. Una volta finita la battaglia Thor lo riportò ad Asgard come suo prigioniero, dove Odino lo condannò a trascorrere il resto della sua vita nei sotterranei asgardiani come punizione per i suoi crimini.

La figure di Loki sarà disponibile in Giappone dal mese di Settembre 2020 (in Italia a Novembre 2020 circa) al prezzo di 8800 Yen. Sappiamo che sarà distribuita in Italia ma se avremo ulteriori aggiornamenti di aperture di preordini da parte di Cosmic Group provvederemo ad aggiornare l’articolo con le dovute informazioni. I prodotti Tamashii Nations sono importati in Italia da Cosmic Group.