Loki, una foto dietro le quinte mostra un personaggio molto speciale

Loki è la serie TV Disney+ dedicata al Dio dell’Inganno interpretato da Tom Hiddleston, ricca di Easter Egg, rimandi e citazioni ai fumetti Marvel più celebri di sempre. Il quinto e penultimo episodio Journey Into the Mystery (il cui titolo in italiano è invece Viaggio nel mistero) ha al suo interno una quantità di apparizioni speciali davvero notevole, specie per quanto riguarda le cosiddette varianti dello stesso Loki. Tre di queste sono Classic Loki (con il volto di Richard E. Grant), Kid Loki (Jack Veal) e Boastful Loki (Deobia Oparei), oltre a una quarta decisamente singolare, ovvero un piccolo alligatore.

Kate Herron, regista della serie, ha offerto ai fan uno sguardo dietro le quinte proprio per quanto riguarda il curioso rettile in miniatura, grazie a uno scatto effettuato durante le riprese dello show e visionabile nel tweet poco più in basso.

Happy Episode Five “Journey into Mystery” @LokiOfficial day! Here is one the biggest divas and the most demanding actor I’ve ever had to work with, taking a break from his reign of terror to relax in his chair #alligatorloki #loki pic.twitter.com/3WH57yt0Bz — Kate Herron (@iamkateherron) July 7, 2021

Nel post (qui la notizia originale), Herron augura una buona visione a tutti coloro i quali hanno deciso di godersi il quinto episodio della serie dedicata a Loki, pubblicando un’immagine dell’attore più esigente con cui abbia mai dovuto lavorare la regista, nonché la più grande primadonna di tutti i tempi, qui immortalata mentre si prende una meritata pausa dal set.

La foto nel tweet mostra un enorme pupazzo di un alligatore di colore blu, con occhi finti e corna proprio come quelli indossati dal personaggio. Nella serie, l’animale è ovviamente realizzato in CGI e lo scatto mostra quindi solo l’oggetto di scena usato per filmare le sequenze con l’alligatore. Disponibile dall’11 giugno scorso, la serie prodotta da Marvel Studios è scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron. Oltre a Hiddleston, nel cast troviamo anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Erika Coleman e Richard E. Grant. L’ultimo episodio dello show, il sesto, sarà disponibile sempre sul catalogo Disney+ a partire dal 14 luglio.