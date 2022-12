In occasione delle imminenti festività natalizie, Prime Video svela il trailer dello show LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Scopriamo insieme ulteriori dettagli a riguardo!

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori. Come ormai di consueto, nello show troveremo impegnato Fedez nel ruolo di host e giudice mentre i concorrenti saranno Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

Questa nuova proposta di non sarà composta da più puntate, bensì lo show è una puntata unica che si preannuncia esilarante grazie alle presenza dei sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, pronti a rivivere l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia.

Tra questi, Mara Maionchi sarà per la prima volta assoluta un concorrente! Riuscirà a trattenere le risate e ad arrivare in fondo alla gara? Come se la caverà in questo nuovo ruolo? L’ show durerà la bellezza di 4 ore e le regole sono chiare: alla prima risata, il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco. Il concorrente più bravo, quello che riuscirà a mantenere le sue emozioni sotto controllo, si aggiudicherà il montepremi finale del valore di 100.000 euro. Esso verrà poi devoluto a un ente benefico a scelta del vincitore.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video( in oltre 240 Paesi e territori nel mondo) a partire dalle ore 21:00 del 19 dicembre 2022.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori si aggiungerà dunque alle molte altre proposte presenti su Prime Video, come ad esempio la serie satirica sui supereroi The Boys e grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jack Ryan di Tom Clancy e Samaritan.

Vi ricordiamo infine, che nel caso non siate in possesso di una smart TV, i contenuti Prime Video sono accessibili anche tramite la chiavetta Fire Stick disponibile su Amazon.